Bảng giá ô tô BMW mới nhất tháng 8/2025

BMW (Bayerische Motoren Werke AG) là một trong những thương hiệu xe hơi hạng sang hàng đầu thế giới đến từ Đức. BMW nổi tiếng với sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất vận hành vượt trội, thiết kế tinh tế và công nghệ tiên phong.

Đặc biệt, BMW i4 M50 là mẫu sedan chạy điện hiệu suất cao đầu tiên mang dấu ấn M Performance của BMW. Dựa trên nền tảng i4 nhưng xe được nâng cấp đáng kể về động cơ, khả năng vận hành và thiết kế, mang đến trải nghiệm lái đậm chất thể thao đúng với tinh thần dòng M trứ danh.

BMW i4 M50 là mẫu sedan chạy điện hiệu suất cao. (Ảnh: Xe Hay)

i4 M50 sở hữu ngoại hình cá tính với lưới tản nhiệt hình quả thận cỡ lớn đặc trưng, cụm đèn LED sắc nét và các chi tiết khí động học giúp tăng hiệu suất. Gói trang bị M Sport khiến chiếc xe thêm phần hầm hố, thể thao nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch vốn có của dòng Gran Coupé.

Xe được trang bị hai động cơ điện cho công suất tối đa lên đến 544 mã lực và mô-men xoắn 795 Nm, cho khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong 3,9 giây. Pin dung lượng lớn (83.9 kWh) cho phép i4 M50 đi được khoảng 510 km (WLTP) chỉ với một lần sạc, cùng khả năng sạc nhanh DC lên đến 200 kW.

Bảng giá xe ô tô hãng BMW mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: BMW)

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) BMW 3 Series Giá từ 1 tỷ 599 triệu BMW 4 Series Gran Coupé Giá từ 3 tỷ 149 triệu BMW 4 Series Convertible Giá từ 3 tỷ 115 triệu BMW 5 Series Giá từ 1 tỷ 979 triệu BMW All New 5 Series Giá từ 2 tỷ 589 triệu BMW 7 Series Giá từ 4 tỷ 499 triệu BMW X3 Giá từ 1 tỷ 855 triệu BMW All New X3 Giá từ 2 tỷ 299 triệu BMW X4 Giá từ 2 tỷ 999 triệu BMW X5 Giá từ 4 tỷ 099 triệu BMW X6 Giá từ 4 tỷ 459 triệu BMW X7 Giá từ 5 tỷ 549 triệu BMW Z4 Roadster Giá từ 3 tỷ 139 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.