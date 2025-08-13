Bảng giá ô tô Lexus mới nhất tháng 8/2025

Lexus là thương hiệu xe sang của Toyota. Xe Lexus nổi bật với ngôn ngữ thiết kế sắc sảo, hiện đại và sang trọng. Mỗi đường nét đều toát lên vẻ thanh lịch và cá tính. Ngoài ra, Lexus không ngừng cải tiến công nghệ, đặc biệt nổi bật với hệ truyền động hybrid tiết kiệm nhiên liệu, khả năng cách âm tuyệt vời và các tính năng an toàn tiên tiến hàng đầu.

Trong đó, Lexus LX 600 F Sport 2025 mang diện mạo mạnh mẽ với lưới tản nhiệt dạng lưới tổ ong đặc trưng, bộ mâm 22 inch thể thao và các chi tiết ốp đen nổi bật. Phong cách F Sport giúp chiếc SUV thêm phần cá tính và khác biệt trên mọi cung đường.

Lexus LX 600 F Sport 2025 mang diện mạo mạnh mẽ. (Ảnh: Lexus)

Khoang cabin được hoàn thiện cao cấp với chất liệu da, kim loại và gỗ thật. Ghế ngồi thể thao, hệ thống âm thanh cao cấp và màn hình đôi 12.3 inch + 7 inch mang lại trải nghiệm lái đậm chất công nghệ và tiện nghi.

Xe được trang bị động cơ V6 3.5L tăng áp kép, cho công suất khoảng 409 mã lực, kết hợp hộp số tự động 10 cấp. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, hệ thống treo thích ứng và vi sai chống trượt Torsen giúp LX 600 F Sport chinh phục mọi địa hình.

Bảng giá xe ô tô hãng Lexus mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Lexus)

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Lexus NX Lexus NX 350h (5 chỗ) Xe Điện Hybrid Giá xe từ 3 tỷ 420 triệu Lexus NX 350 F Sport (5 chỗ) Vận hành Giá xe từ 3 tỷ 030 triệu Lexus RX Lexus RX 350 (5 chỗ) Giá xe từ 3 tỷ 430 triệu Lexus RX 350h Luxury (5 chỗ) Giá xe từ 4 tỷ 330 triệu Lexus RX 350h Luxury (5 chỗ) Giá xe từ 4 tỷ 330 triệu Lexus RX 350h Premium (5 chỗ) Giá xe từ 3 tỷ 500 triệu Lexus RX 500h F Sport Performance (5 chỗ) Xe Điện Hybrid Giá xe từ 4 tỷ 940 triệu Lexus GX Lexus GX 550 (7 chỗ) Giá xe từ 6 tỷ 250 triệu Lexus GX 550M (7 chỗ) Giá xe từ 6 tỷ 200 triệu Lexus LX Lexus LX 600 Urban (7 chỗ) Giá xe từ 8 tỷ 590 triệu Lexus LX 600 VIP (4 chỗ) Giá xe từ 9 tỷ 700 triệu Lexus LX 600 F Sport (5 chỗ) Giá xe từ 8 tỷ 840 triệu Lexus ES Lexus ES 250 (5 chỗ) Giá xe từ 2 tỷ 360 triệu Lexus ES 300h (5 chỗ) Xe Điện Hybrid Giá xe từ 3 tỷ 140 triệu Lexus ES 250 F SPORT (5 chỗ) Vận hành Giá xe từ 2 tỷ 710 triệu Lexus LS Lexus LS 500 (5 chỗ) Giá xe từ 7 tỷ 680 triệu Lexus LS 500h (5 chỗ) Xe Điện Hybrid Giá xe từ 8 tỷ 390 triệu Lexus LM Lexus LM 500h (4 chỗ) Xe Điện Hybrid Giá xe từ 8 tỷ 710 triệu Lexus LM 500h (6 chỗ) Xe Điện Hybrid Giá xe từ 7 tỷ 290 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.