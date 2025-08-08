Bảng giá ô tô Jaguar mới nhất tháng 8/2025

Jaguar là thương hiệu ô tô hạng sang đến từ Anh Quốc, nổi bật với thiết kế tinh tế, hiệu suất vận hành mạnh mẽ và đậm chất quý tộc. Xe Jaguar sở hữu ngoại hình cuốn hút với những đường nét mềm mại, tinh tế kết hợp cùng lưới tản nhiệt đặc trưng và cụm đèn sắc sảo.

Điển hình như Jaguar F-Type S sở hữu ngoại hình cuốn hút với những đường nét khí động học tinh tế và mạnh mẽ. Mui xe dài, phần đuôi gọn gàng cùng lưới tản nhiệt đặc trưng tạo nên vẻ ngoài đậm chất thể thao và sang trọng.

Dưới nắp capo là khối động cơ V6 siêu nạp, sản sinh công suất lên đến 380 mã lực, giúp F-Type S tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong khoảng 4,9 giây. Hệ thống treo thể thao và âm thanh pô sống động mang lại cảm giác lái đầy phấn khích.

Jaguar F-Type S sở hữu ngoại hình cuốn hút. (Ảnh: AutoPro)

Khoang lái của F-Type S được chăm chút kỹ lưỡng với chất liệu da cao cấp, các chi tiết ốp nhôm và thiết kế hướng đến người lái. Ghế ngồi thể thao ôm sát, màn hình cảm ứng trung tâm tích hợp nhiều tính năng giải trí và hỗ trợ lái xe thông minh.

Jaguar F-Type S không chỉ đơn thuần là một chiếc coupe thể thao mà còn là biểu tượng của phong cách và cảm xúc. Đây là mẫu xe dành cho những ai yêu thích tốc độ, sự khác biệt và đẳng cấp trên từng cung đường.

Bảng giá xe ô tô hãng Jaguar mới nhất tháng 8/2025

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) JAGUAR XE Giá từ 2 tỷ 310 triệu JAGUAR XF Giá từ 2 tỷ 640 triệu JAGUAR XJ Giá từ 5 tỷ 700 triệu JAGUAR F‑PACE Giá từ 3 tỷ 629 triệu JAGUAR F‑TYPE Giá từ 6 tỷ 300 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.