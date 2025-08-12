  • Zalo

Bảng giá ô tô Volkswagen mới nhất tháng 8/2025

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô Volkswagen mới nhất tại Việt Nam tháng 8/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Volkswagen là một trong những thương hiệu ô tô hàng đầu thế giới. Trải qua nhiều thập kỷ, Volkswagen không ngừng đổi mới và phát triển công nghệ, nổi bật với thiết kế hiện đại, khả năng vận hành ổn định và độ an toàn vượt trội.

Trong đó, Volkswagen Teramont President gây ấn tượng mạnh với thiết kế to lớn, vững chãi và sang trọng. Xe sở hữu lưới tản nhiệt mạ chrome, cụm đèn LED hiện đại cùng bộ mâm 20 inch đậm chất thể thao. Dáng xe bề thế, vuông vức mang đậm phong cách SUV châu Âu, phù hợp với doanh nhân, người yêu thích sự lịch lãm và uy quyền.

Volkswagen Teramont President gây ấn tượng mạnh với thiết kế to lớn. (Ảnh: Oto360)

Khoang cabin Teramont President rộng rãi với 7 chỗ ngồi bọc da cao cấp, hàng ghế trước có chức năng sưởi và làm mát. Hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập, màn hình cảm ứng 12 inch tích hợp Apple CarPlay/Android Auto, dàn âm thanh Harman Kardon 12 loa cao cấp - tất cả tạo nên trải nghiệm tiện nghi, đẳng cấp như khoang thương gia.

Bảng giá xe ô tô hãng Volkswagen mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Volkswagen)

Mẫu xe

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)

Teramont X Platinum Giá từ 2 tỷ 168 triệu
Teramont X Luxury Giá từ 1 tỷ 998 triệu
Touareg Elegance Giá từ 2 tỷ 699 triệu
Touareg Luxury Giá từ 3 tỷ 099 triệu
Touareg HighlineGiá từ 3 tỷ 099 triệu
Touareg R-LineGiá từ 3 tỷ 399 triệu
Volkswagen Teramont Giá từ 2 tỷ 499 triệu
Volkswagen TiguanGiá từ 1 tỷ 999 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương(Tổng hợp)
