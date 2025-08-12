Bảng giá ô tô Volkswagen mới nhất tháng 8/2025

Volkswagen là một trong những thương hiệu ô tô hàng đầu thế giới. Trải qua nhiều thập kỷ, Volkswagen không ngừng đổi mới và phát triển công nghệ, nổi bật với thiết kế hiện đại, khả năng vận hành ổn định và độ an toàn vượt trội.

Trong đó, Volkswagen Teramont President gây ấn tượng mạnh với thiết kế to lớn, vững chãi và sang trọng. Xe sở hữu lưới tản nhiệt mạ chrome, cụm đèn LED hiện đại cùng bộ mâm 20 inch đậm chất thể thao. Dáng xe bề thế, vuông vức mang đậm phong cách SUV châu Âu, phù hợp với doanh nhân, người yêu thích sự lịch lãm và uy quyền.

Volkswagen Teramont President gây ấn tượng mạnh với thiết kế to lớn. (Ảnh: Oto360)

Khoang cabin Teramont President rộng rãi với 7 chỗ ngồi bọc da cao cấp, hàng ghế trước có chức năng sưởi và làm mát. Hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập, màn hình cảm ứng 12 inch tích hợp Apple CarPlay/Android Auto, dàn âm thanh Harman Kardon 12 loa cao cấp - tất cả tạo nên trải nghiệm tiện nghi, đẳng cấp như khoang thương gia.

Bảng giá xe ô tô hãng Volkswagen mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Volkswagen)

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Teramont X Platinum Giá từ 2 tỷ 168 triệu Teramont X Luxury Giá từ 1 tỷ 998 triệu Touareg Elegance Giá từ 2 tỷ 699 triệu Touareg Luxury Giá từ 3 tỷ 099 triệu Touareg Highline Giá từ 3 tỷ 099 triệu Touareg R-Line Giá từ 3 tỷ 399 triệu Volkswagen Teramont Giá từ 2 tỷ 499 triệu Volkswagen Tiguan Giá từ 1 tỷ 999 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.