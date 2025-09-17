Bảng giá ô tô Nissan mới nhất tháng 9/2025

Nissan là thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản, nổi tiếng toàn cầu nhờ sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, thiết kế hiện đại và độ bền bỉ đáng tin cậy.

Trong đó, mẫu xe Nissan Patrol 2025 là mẫu SUV cỡ lớn đầy mạnh mẽ, được thiết kế để chinh phục cả những cung đường đô thị lẫn địa hình khắc nghiệt. Với ngoại hình bề thế, đường nét cơ bắp và lưới tản nhiệt đặc trưng, Patrol thể hiện rõ khí chất sang trọng pha lẫn sự uy lực.

Nissan Patrol 2025 là mẫu SUV cỡ lớn đầy mạnh mẽ. (Ảnh: Xe Hay)

Bên trong, Nissan Patrol 2025 mang đến không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi với chất liệu cao cấp và công nghệ hiện đại. Hệ thống giải trí tiên tiến cùng các tính năng hỗ trợ người lái giúp mọi chuyến đi thêm thoải mái. Cabin được thiết kế tinh tế, vừa sang trọng vừa thực dụng, phù hợp cho cả gia đình lẫn doanh nhân.

Về sức mạnh, Patrol 2025 trang bị động cơ hiệu suất cao kết hợp cùng hệ dẫn động bốn bánh, đảm bảo khả năng chinh phục mọi địa hình. Xe còn tích hợp nhiều công nghệ an toàn tiên tiến, mang lại sự yên tâm tối đa cho người sử dụng. Đây chính là chiếc SUV hội tụ đủ sự mạnh mẽ, sang trọng và an toàn, xứng đáng là biểu tượng của Nissan.

Bảng giá xe ô tô hãng Nissan mới nhất tháng 9/2025

Mẫu xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Nissan Almera Almera VL 569 triệu Almera V 529 triệu Almera EL 489 triệu Nissan Navara NAVARA EL 2WD 685 triệu NAVARA VL 4WD 936 triệu NAVARA PRO-4X 960 triệu Nissan Kicks e-POWER Nissan Kicks e-POWER E 789 triệu Nissan Kicks e-POWER V 858 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.