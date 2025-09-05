Bảng giá ô tô Suzuki mới nhất tháng 9/2025

Suzuki là thương hiệu ô tô và xe máy nổi tiếng đến từ Nhật Bản, được biết đến với sự bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và giá thành hợp lý. Các mẫu xe của Suzuki thường có thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt, rất phù hợp với môi trường đô thị.

Trong đó, Suzuki Swift 2025 mang phong cách trẻ trung và năng động, phù hợp với những ai yêu thích sự gọn gàng và cá tính. Thiết kế mới hiện đại hơn với lưới tản nhiệt tinh chỉnh, cụm đèn LED sắc nét và thân xe nhỏ gọn, linh hoạt trong đô thị. Các đường nét mềm mại kết hợp chi tiết thể thao tạo nên diện mạo cuốn hút.

Suzuki Swift 2025 mang phong cách trẻ trung và năng động. (Ảnh: Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao)

Khoang nội thất của Swift 2025 được cải tiến để mang lại sự tiện nghi và thoải mái hơn. Bảng điều khiển hiện đại với màn hình cảm ứng kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Ghế ngồi êm ái, không gian vừa đủ cho cả gia đình nhỏ. Trang bị an toàn được nâng cấp, giúp hành khách an tâm trên mọi hành trình.

Về vận hành, Suzuki Swift 2025 tiếp tục nổi bật với động cơ tiết kiệm nhiên liệu và khả năng xử lý linh hoạt. Xe dễ dàng di chuyển trong các con phố chật hẹp nhưng vẫn đủ mạnh mẽ cho những chuyến đi xa. Hệ thống lái nhạy bén mang đến cảm giác thú vị sau vô lăng.

Bảng giá xe ô tô hãng Suzuki mới nhất tháng 9/2025. (Nguồn: Suzuki)

Dòng xe Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) XE DU LỊCH XL7 HYBRID 1-TONE 599 triệu 900 nghìn XL7 HYBRID 2-TONE 607 triệu 900 nghìn JIMNY 1-TONE 789 triệu JIMNY 2-TONE 799 triệu SWIFT 1-TONE 569 triệu SWIFT 2-TONE 577 triệu XE THƯƠNG MẠI SUPER CARRY PRO THÙNG LỬNG (Màu xanh và trắng) 318 triệu 600 nghìn SUPER CARRY PRO THÙNG LỬNG (Màu bạc) 324 triệu 378 nghìn SUPER CARRY PRO THÙNG MUI BẠT 342 triệu 812 nghìn SUPER CARRY PRO THÙNG KÍN 347 triệu 884 nghìn

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.