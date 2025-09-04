  • Zalo

Bảng giá ô tô Porsche mới nhất tháng 9/2025

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô Porsche mới nhất tại Việt Nam tháng 9/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Porsche là thương hiệu xe ô tô thể thao hạng sang đến từ Đức, nổi tiếng với hiệu suất mạnh mẽ và thiết kế tinh xảo. Mỗi mẫu xe đều mang dấu ấn đặc trưng với kiểu dáng khí động học và công nghệ tiên tiến. Porsche không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng của đẳng cấp và niềm đam mê tốc độ.

Trong đó, Porsche 911 Targa 4 GTS là sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất mạnh mẽ và phong cách cổ điển. Thiết kế mui Targa đặc trưng mang đến vẻ ngoài độc đáo, vừa thể thao vừa sang trọng. Những đường nét mềm mại nhưng dứt khoát tạo nên một diện mạo cuốn hút.

Porsche 911 Targa 4 GTS là sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất mạnh mẽ và phong cách cổ điển. (Ảnh: Porsche)

Bên trong khoang lái, Porsche 911 Targa 4 GTS mang đến không gian tinh tế với vật liệu cao cấp. Ghế thể thao ôm sát cơ thể, mang lại sự thoải mái khi di chuyển tốc độ cao. Hệ thống giải trí và hỗ trợ lái hiện đại được tích hợp thông minh. Tất cả tạo nên trải nghiệm lái vừa tiện nghi vừa hứng khởi.

Về sức mạnh, xe trang bị động cơ tăng áp 3.0L sản sinh công suất vượt trội. Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong vài giây, cho cảm giác lái đầy phấn khích. Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đảm bảo độ bám đường và sự ổn định tối đa. Porsche 911 Targa 4 GTS xứng đáng là biểu tượng của tốc độ và sự tinh tế.

Bảng giá xe ô tô hãng Porsche mới nhất tháng 9/2025. (Nguồn: Porsche)

Dòng xePhiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)

Porsche 718 Cayman 718 Cayman 3 tỷ 950 triệu
718 Cayman S 4 tỷ 870 triệu
Porsche 718 Boxster 718 Boxster 4 tỷ 060 triệu
718 Boxster S 4 tỷ 980 triệu
Porsche 718 Style Edition 718 Cayman Style Edition4 tỷ 360 triệu
718 Boxster Style Edition4 tỷ 480 triệu
Porsche 911 Carrera Coupé 911 Carrera8 tỷ 870 triệu
911 Carrera T9 tỷ 770 triệu
911 Carrera S10 tỷ 300 triệu
911 Carrera GTS13 tỷ 200 triệu
911 Carrera 4 GTS13 tỷ 590 triệu
Porsche 911 Carrera Cabriolet 911 Carrera S Cabriolet 11 tỷ 140 triệu
911 Carrera Cabriolet 9 tỷ 640 triệu
911 Carrera T Cabriolet 10 tỷ 590 triệu
911 Carrera GTS Cabriolet 14 tỷ 170 triệu
911 Carrera 4 GTS Cabriolet 14 tỷ 540 triệu
Porsche 911 Targa 4 GTS 911 Targa 4 GTS 14 tỷ 540 triệu
Porsche Taycan Taycan 4 tỷ 620 triệu
Taycan 4 4 tỷ 800 triệu
Taycan 4S 5 tỷ 500 triệu
Taycan GTS 6 tỷ 430 triệu
Taycan Turbo 7 tỷ 460 triệu
Taycan Turbo S 8 tỷ 690 triệu
Taycan Turbo GT 9 tỷ 510 triệu
Porsche Cross Turismo Taycan 4 Cross Turismo 5 tỷ 060 triệu
Taycan 4S Cross Turismo 5 tỷ 710 triệu
Taycan Turbo Cross Turismo 7 tỷ 510 triệu
Porsche Panamera Panamera 6 tỷ 420 triệu
Panamera GTS 11 tỷ 440 triệu
Porsche Macan Macan 3 tỷ 350 triệu
Macan T 3 tỷ 570 triệu
Macan S 4 tỷ 400 triệu
Macan GTS 5 tỷ 340 triệu
Porsche Macan điện Macan thuần điện 3 tỷ 480 triệu
Macan 4 thuần điện 3 tỷ 630 triệu
Macan 4S thuần điện 4 tỷ 230 triệu
Macan Turbo thuần điện 5 tỷ 860 triệu
Porsche Cayenne Cayenne5 tỷ 560 triệu
Cayenne S 7 tỷ 700 triệu
Cayenne S E-Hybrid6 tỷ 330 triệu
Cayenne GTS 9 tỷ 180 triệu
Cayenne Coupé 5 tỷ 810 triệu
Cayenne S Coupé 8 tỷ 070 triệu
Cayenne GTS Coupé 9 tỷ 420 triệu
Cayenne Turbo GT 14 tỷ 360 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương
