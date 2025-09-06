  • Zalo

Bảng giá ô tô Mazda mới nhất tháng 9/2025

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô Mazda mới nhất tại Việt Nam tháng 9/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Mazda là thương hiệu ô tô nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Hiện nay, Mazda đã trở thành một trong những hãng xe toàn cầu được yêu thích nhờ sự kết hợp giữa thiết kế tinh tế, công nghệ hiện đại và khả năng vận hành vượt trội.

Điển hình, Mazda CX-30 Luxury là mẫu SUV đô thị hạng sang được thiết kế dành cho những khách hàng yêu thích sự tinh tế và hiện đại. Xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế KODO đặc trưng, mang lại diện mạo trẻ trung nhưng vẫn đậm chất cao cấp. Các chi tiết ngoại thất được trau chuốt kỹ lưỡng, từ đường nét mềm mại đến cụm đèn LED sắc sảo.

Mazda CX-30 Luxury là mẫu SUV đô thị hạng sang. (Ảnh: Mazda Hải Dương)

Bên trong, Mazda CX-30 Luxury mang đến không gian nội thất rộng rãi, hiện đại với chất liệu cao cấp. Khoang lái được thiết kế hướng về người điều khiển, tối ưu trải nghiệm lái trực quan và tiện lợi. Xe trang bị nhiều tiện nghi như màn hình trung tâm cỡ lớn, hệ thống âm thanh cao cấp và kết nối thông minh.

Về vận hành, CX-30 Luxury được trang bị động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu kết hợp cùng hệ thống an toàn i-Activsense tiên tiến. Với khả năng vận hành linh hoạt, bám đường tốt và hệ thống treo ổn định, xe phù hợp với nhiều điều kiện di chuyển, từ đường phố đô thị đến những chuyến đi xa.

Bảng giá xe ô tô hãng Mazda mới nhất tháng 9/2025. (Nguồn: Mazda)

Dòng xePhiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT

MAZDA2Mazda2 1.5L AT 418 triệu
Mazda2 1.5L Deluxe 459 triệu
Mazda2 1.5L Luxury 494 triệu
Mazda2 1.5L Premium 508 triệu
MAZDA2 SPORTMazda2 Sport 1.5L Luxury 537 triệu
Mazda2 Sport 1.5L Premium 544 triệu
MAZDA3Mazda3 1.5L Deluxe 599 triệu
Mazda3 1.5L Luxury 644 triệu
Mazda3 1.5L Premium 719 triệu
Mazda3 1.5L Signature 739 triệu
MAZDA3 SPORTMazda3 Sport 1.5L Luxury 659 triệu
Mazda3 Sport 1.5L Premium 719 triệu
MAZDA6Mazda6 2.0 Luxury 769 triệu
Mazda6 2.0L Premium 809 triệu
Mazda6 2.0L Premium GTCCC 790 triệu
Mazda6 2.5L Signature Premium GTCCC 874 triệu
Mazda6 2.5 Signature (2024) 899 triệu
NEW MAZDA CX-3 Mazda CX-3 1.5L AT 549 triệu
Mazda CX-3 1.5L Deluxe 579 triệu
Mazda CX-3 1.5L Luxury 619 triệu
Mazda CX-3 1.5L Premium 659 triệu
MAZDA CX-30Mazda CX-30 2.0L Luxury 699 triệu
Mazda CX-30 2.0L Premium 749 triệu
MAZDA CX-5 Mazda CX-5 2.0L Deluxe 749 triệu
Mazda CX-5 2.0L Luxury 789 triệu
Mazda CX-5 2.0L Premium 829 triệu
Mazda CX-5 2.0L Premium Sport 849 triệu
Mazda CX-5 2.0L Premium Exclusive 869 triệu
Mazda CX-5 2.5L Signature Sport 959 triệu
Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive 979 triệu
MAZDA CX-8 New Mazda CX-8 2.5 Luxury 949 triệu
New Mazda CX-8 2.5 Premium 1 tỷ 019 triệu
New Mazda CX-8 2.5 Signature AWD 1 tỷ 149 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương(Tổng hợp)
