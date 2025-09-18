  • Zalo

Bảng giá ô tô KIA mới nhất tháng 9/2025

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô KIA mới nhất tại Việt Nam tháng 9/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

KIA là một trong những thương hiệu ô tô nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Các dòng xe của Kia rất đa dạng, từ những mẫu hatchback nhỏ gọn, sedan sang trọng cho đến SUV và xe điện hiện đại.

Trong đó, KIA Sportage 2025 mang đến diện mạo mạnh mẽ và hiện đại với ngôn ngữ thiết kế đặc trưng “Opposites United”. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, đèn LED sắc nét và những đường nét góc cạnh tạo nên dáng vẻ cá tính. Thân xe được thiết kế cân đối với đường gân nổi bật, kết hợp cùng bộ mâm hợp kim đa chấu đầy thể thao.

KIA Sportage 2025 mang đến diện mạo mạnh mẽ và hiện đại. (Ảnh: KIA)

Không chỉ đẹp về ngoại hình, KIA Sportage 2025 còn sở hữu không gian nội thất rộng rãi và tinh tế. Xe được trang bị màn hình kép hiện đại, hệ thống giải trí thông minh và nhiều tiện ích cao cấp. Ghế ngồi bọc da êm ái, hỗ trợ chỉnh điện mang lại cảm giác thoải mái trên mọi hành trình.

Về vận hành, Sportage 2025 mang đến nhiều tùy chọn động cơ tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn đảm bảo sức mạnh. Xe được trang bị các công nghệ an toàn tiên tiến như hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và phanh khẩn cấp tự động. Hệ thống treo được tinh chỉnh giúp xe vận hành êm ái và ổn định trên nhiều loại địa hình.

Bảng giá xe ô tô hãng KIA mới nhất tháng 9/2025

Dòng xePhiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)

Sorento Plug-in Hybrid Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Signature (Nội thất Nâu) 1 tỷ 399 triệu
Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Premium (Nội thất Đen) 1 tỷ 299 triệu
Sorento Hybrid Sorento Hybrid 1.6L Premium 1 tỷ 149 triệu
Sorento Hybrid 1.6L Signature 1 tỷ 247 triệu
CarnivalCarnival 3.5G SIGNATURE (7S) 1 tỷ 759 triệu
Carens Carens 1.5G IVT (trang bị phanh phụ) 636 triệu
Carens 1.5G Luxury 669 triệu
Carens 1.4T Signature (7S) 769 triệu
Carens 1.5G IVT 634 triệu
New SeltosNew Seltos 1.5L AT 599 triệu
New Seltos 1.5L Luxury 699 triệu
New Seltos 1.5L Premium 749 triệu
New Seltos 1.5 Turbo GT-Line 764 triệu
New Seltos 1.5 Turbo Luxury 714 triệu
New Seltos 1.5L Deluxe 639 triệu
New Seltos 1.5 Turbo Deluxe 654 triệu
New SonetNew Sonet 1.5L Deluxe 539 triệu
New Sonet 1.5L Luxury 579 triệu
New Sonet 1.5L Premium 624 triệu
K5Kia K5 2.0 LUXURY 849 triệu
Kia K5 2.0 PREMIUM 904 triệu
Kia K5 2.5 GT-LINE 957 triệu
K3Kia K3 1.6 Luxury 584 triệu
Kia K3 2.0 Premium 624 triệu
Kia K3 1.6 Turbo GT 689 triệu
SportageSportage 2.0G Premium 819 triệu
Sportage 2.0G Signature 929 triệu
Sportage 1.6 Turbo Signature AWD (X-Line) 999 triệu
Sportage 1.6 Turbo Signature AWD 1 tỷ 009 triệu
Sportage 2.0D Signature (X-Line) 939 triệu
Sportage 2.0D Signature 939 triệu
SolutoKia Soluto MT 386 triệu
Kia Soluto MT Deluxe 397 triệu
Kia Soluto AT Deluxe 422 triệu
SorentoSorento - 2.2D Luxury 939 triệu
Sorento - 2.2D Premium 1 tỷ 079 triệu
Sorento - 2.5G Premium 999 triệu
Sorento - 2.5G Signature (7 chỗ) Nội thất Nâu 1 tỷ 099 triệu
Sorento - 2.2D Signature (7 chỗ) Nội thất Đen 1 tỷ 119 triệu
MorningMorning X-Line 424 triệu
Morning MT 349 triệu
New CarnivalNew Carnival 2.2D Luxury 8S​ 1 tỷ 299 triệu
New Carnival 2.2D Premium 7S​ 1 tỷ 519 triệu
New Carnival 2.2D Premium 8S​ 1 tỷ 479 triệu
New Carnival 2.2D Signature 7S​ 1 tỷ 589 triệu
New Carnival Hybrid New Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature 1 tỷ 849 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

