Bản làng bị lũ chia cắt, cán bộ, giáo viên đi đò 2km vào làm nhiệm vụ

(VTC News) -

Trong hai ngày 17 và 18/9, Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Phú (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) chủ động phối hợp với các tổ chức đưa giáo viên và cán bộ lãnh đạo vào bản Yên Hợp (xã Kim Phú) bằng đò, thuyền, góp phần bảo đảm an toàn, duy trì hoạt động thiết yếu và ổn định đời sống nhân dân tại khu vực đang bị chia cắt do mưa lũ.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tuyến đường vào bản Yên Hợp bị ngập sâu, có đoạn nước dâng từ 1,5 đến 2m, chiều dài khoảng 2km. Hơn 300 hộ dân trong bản bị chia cắt, việc đi lại, sinh hoạt, học tập và triển khai các nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn.

Tuyến đường dài 2km vào bản Yên Hợp (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị) chìm trong biển nước khiến hơn 300 hộ dân trong bản bị chia cắt. (Ảnh: Xuân Diện)

Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, giao thông đường bộ gần như không thể lưu thông, việc bảo đảm an toàn cho người dân và duy trì kết nối với khu vực bị ngập trở thành yêu cầu cấp thiết.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Phú nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tổ chức vận chuyển người dân, giáo viên và cán bộ lãnh đạo vào bản Yên Hợp bằng đò, thuyền.

Quá trình thực hiện được thực hiện khẩn trương, chặt chẽ, bảo đảm an toàn, phù hợp với tình hình thực tế tại khu vực ngập lụt.

Trong dòng nước lũ dâng cao nhưng cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Phú vẫn tích cực tham gia đưa, đón người dân và các lực lượng vào bản.

Những chuyến đò, chuyến thuyền giữa vùng nước ngập không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại cấp thiết mà còn góp phần duy trì sự kết nối giữa bản Yên Hợp với bên ngoài; tạo điều kiện để cán bộ lãnh đạo, giáo viên và các lực lượng chức năng vào địa bàn thực hiện nhiệm vụ, đồng thời kịp thời nắm tình hình, hỗ trợ nhân dân trong vùng bị chia cắt.

Lực lượng quân sự dùng đò chở cán bộ, giáo viên vào thực hiện nhiệm vụ tại bản Yên Hợp nhằm nắm bắt, đảm bảo đời sống người dân đang bị chia cắt. (Ảnh: Xuân Diện)

Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Phú cho biết, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động nắm chắc tình hình địa phương, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra; tập trung hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân và giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.