Bán đảo giữa lòng đô thị: Một nhịp sống riêng tư và liền mạch

(VTC News) -

Sau một ngày làm việc và di chuyển với cường độ cao, nhu cầu tìm về một nhịp sống chậm, an yên hơn ngày càng rõ nét. Giữa tốc độ phát triển của đô thị, không gian sống vì thế không chỉ cần thuận tiện cho việc kết nối, mà còn cần tạo ra khoảng lùi cần thiết để cơ thể và tinh thần được phục hồi.

Từ góc nhìn này, “khoảng lùi sinh thái” trở thành một giá trị đáng chú ý trong không gian sống hạng sang: đủ gần để kết nối nhanh, đủ tách biệt để giữ lại nhịp sống riêng. Địa thế bán đảo, với mặt nước tạo nên ranh giới tự nhiên ở nhiều phía, mang đến nền tảng thiết yếu để hình thành khoảng lùi ấy ngay giữa lòng đô thị.

Thế đất bán đảo sở hữu lớp đệm tự nhiên từ ba mặt giáp sông, đưa cư dân vào một không gian tĩnh tại nhưng vẫn đủ kết nối với nhịp sống đô thị.

Địa thế bán đảo - khoảng lùi tự nhiên giữa lòng đô thị

Bán đảo là khu đất được bao bọc bởi sông ở ba phía. Mặt nước tạo nên ranh giới tự nhiên giữa khu ở với đường giao thông, công trình và nhịp chuyển động bên ngoài, đồng thời mở rộng tầm nhìn và tăng độ thoáng cho không gian sống. Đây là điều kiện nền tảng để hình thành một môi trường sống có mức độ riêng tư cao hơn trong lòng đô thị.

Tuy nhiên, địa thế tự nhiên chỉ là điểm khởi đầu. Để sự riêng tư được duy trì trong đời sống hằng ngày, lợi thế mặt nước cần được kết hợp với cách tổ chức quy hoạch, mật độ xây dựng, kiểm soát các luồng tiếp cận và hệ thống vận hành compound. Khi được tổ chức đồng bộ, lợi thế mặt nước có thể tạo nên một khoảng sống yên tĩnh và riêng tư hơn giữa đô thị.

Ở chiều ngược lại, vị trí của bán đảo vẫn cần được đặt trong mối liên hệ với mạng lưới giao thông và các khu vực chức năng của thành phố.

Tại trung tâm mới TP.HCM, Nam Rạch Chiếc nằm trong vùng phát triển theo định hướng TOD, với khả năng di chuyển nhanh đến Thủ Thiêm và các khu vực trung tâm qua Mai Chí Thọ, nút giao An Phú, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cùng hệ thống giao thông công cộng.

Từ nền tảng đó, địa thế bán đảo không tạo ra sự tách biệt với đô thị, mà hình thành một khoảng sống riêng trong lòng thành phố. Một ngày có thể bắt đầu bằng vận động và chăm sóc sức khỏe, tiếp nối với công việc và các cuộc gặp gỡ, rồi trở về với gia đình vào buổi tối.

Khả năng tiếp cận thuận tiện các dịch vụ, thương mại, giáo dục và vui chơi trong khu vực giúp những nhu cầu thường nhật được kết nối trong cùng một nhịp sống.

Ở quy mô rộng hơn, Nam Rạch Chiếc nằm trong vùng phát triển năng động của trung tâm mới TP.HCM, thuận tiện tiếp cận nhanh với các trung tâm kinh tế - tài chính - thương mại và Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Điều này cho phép các điểm đến cho công việc, mua sắm, vui chơi hay thể thao đều có thể được tiếp cận thuận tiện trong nhịp sống hằng ngày.

The Privé - Nhịp sống trọn vẹn từ “Bán đảo Thịnh vượng”

The Privé - khu căn hộ compound do BLUEMARQ Development phát triển sở hữu lợi thế ba mặt giáp sông, tạo nên khoảng sống riêng tư và duy trì kết nối thuận tiện với nhịp đô thị.

Tại Nam Rạch Chiếc, The Privé phát triển trên nền tảng địa thế ba mặt giáp sông, kết hợp khoảng lùi tự nhiên của mặt nước với khả năng di chuyển đến các trục giao thông quan trọng của thành phố.

Trên nền tảng đó, The Privé theo đuổi mô hình “sống nghỉ dưỡng trên bán đảo” (Peninsula Resort Living), trong đó mặt nước, không gian xanh, sự riêng tư và hệ tiện ích được tổ chức để phục vụ một nhịp sống liền mạch.

Quy hoạch dự án kết nối căn hộ với không gian xanh và hệ tiện ích đa dạng, đáp ứng nhiều nhịp sử dụng trong ngày. Buổi sáng có thể bắt đầu bằng một vòng dạo bên sông, vận động hoặc thư giãn tại vườn thiền; những khoảng thời gian cần tập trung có thể dành cho thư viện, studio sáng tạo hay không gian làm việc chung.

Sau giờ làm, hồ bơi và các tiện ích thể thao mở ra khoảng thời gian vận động, thư giãn; cuối tuần có thể chuyển sang những cuộc gặp gỡ, giải trí ngay trong khuôn viên.

Trong quy hoạch 12 tòa tháp, cách tổ chức không gian tiếp tục được sử dụng để tăng cường sự riêng tư và mở rộng tầm nhìn. Tháp 9 - Cloud9 Tower được xoay 45 độ, qua đó tạo thêm các hướng nhìn về mặt nước.

Nhịp sống tại The Privé vẫn liền mạch với những chuyển động của thành phố. Từ The Privé, hành trình kết nối với Thủ Thiêm cùng các trung tâm tài chính, thương mại, giáo dục và dịch vụ của thành phố tiếp tục được duy trì qua Mai Chí Thọ, nút giao An Phú và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Vì vậy, khoảng thời gian dành cho đời sống bên trong khu ở vẫn có thể song hành với nhịp làm việc, giao tiếp và di chuyển bên ngoài.

Tại The Privé, địa thế bán đảo, không gian sống riêng tư và hệ tiện ích nghỉ dưỡng được tổ chức để tạo nên một nhịp sống cân bằng: đủ tĩnh tại để tái tạo năng lượng, đủ gần để kết nối với các trung tâm khác của thành phố và đủ thuận tiện để những nhu cầu thường ngày được đáp ứng trong cùng một không gian sống.

Để khám phá chi tiết về không gian sống độc bản và những giá trị tinh hoa tại The Privé, vui lòng truy cập website chính thức của dự án: https://theprive.vn