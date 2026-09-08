Chuẩn sống di sản từ 'Bán đảo Thịnh vượng' The Privé

(VTC News) -

Từ địa thế ba mặt giáp sông, vị trí trung tâm mới TP.HCM đến không gian sống được quy hoạch đồng bộ và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, The Privé kiến tạo một chuẩn sống thịnh vượng giữa trung tâm, nơi sự riêng tư, bình yên và chất lượng sống tinh tuyển hiện diện trong từng trải nghiệm.

Hơn 1.500 đại sứ kinh doanh cùng các đơn vị phân phối chiến lược tham dự sự kiện công bố định vị mới The Privé ngày 8/9.

Sự hiện diện của hơn 1.500 đại sứ kinh doanh cùng các đơn vị phân phối chiến lược cho thấy quy mô đồng hành của thị trường khi The Privé bước vào giai đoạn phát triển mới.

The Privé: “Bán đảo Thịnh vượng” - nơi địa thế kiến tạo vị thế cho chủ nhân

“Bán đảo Thịnh vượng trung tâm Sài Gòn” bắt đầu từ một nhu cầu ngày càng rõ nét của cuộc sống hiện đại: đâu là nơi người thành đạt được sống giữa trung tâm đô thị mà không phải đánh đổi thời gian, không gian riêng tư và trải nghiệm sống? Tại The Privé, câu trả lời được định hình từ sự giao hòa giữa vị trí chiến lược, cảnh quan sông nước và sự bình yên giữa lòng đô thị.

Tọa lạc ở Nam Rạch Chiếc, The Privé sở hữu ba mặt giáp sông Giồng Ông Tố, kết hợp mô hình compound khép kín.

Mặt nước mở ra những khoảng xanh và tầm nhìn rộng thoáng, trong khi cấu trúc compound tạo nên một không gian sống riêng tư, biệt lập, mang đến cho chủ nhân một khoảng sống đủ tĩnh để tận hưởng, nhưng không tách rời khỏi nhịp sống thành phố. Địa thế đặc biệt này tạo nên một vị thế sống khó có thể nhân bản.

Từ nền tảng ấy, “thịnh vượng” tại The Privé không nằm ở sự xa hoa đơn thuần, mà ở khả năng tận hưởng trọn vẹn những giá trị của cuộc sống. Thiên nhiên, tiện ích, kiến trúc và dịch vụ vận hành cùng hướng đến một trải nghiệm sống tinh tuyển, nơi sự tiện nghi và bình yên hiện diện song hành.

Đặc biệt, sự riêng tư ấy vẫn liền mạch với nhịp sống của thành phố. Nằm tại trung tâm mới TP.HCM, The Privé nằm trong vùng phát triển của các cực đô thị mới và quỹ đạo TOD, CBD của thành phố, thuận tiện kết nối đến các trung tâm thương mại, tài chính, dịch vụ cùng những tuyến giao thông trọng điểm.

Một vị trí đủ gần để kết nối với thành phố, nhưng đủ riêng để giữ trọn không gian sống cho chủ nhân - đó là cách The Privé định nghĩa “Bán đảo Thịnh vượng trung tâm Sài Gòn”.

Cam kết chất lượng từ BLUEMARQ và các đối tác quốc tế

The Privé là dự án được đầu tư và phát triển bởi BLUEMARQ Development, cùng các đối tác quốc tế trong những lĩnh vực quan trọng từ xây dựng, hoàn thiện đến quản lý vận hành, theo các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng công trình và trải nghiệm sống.

Trong đó, CSCEC Đông Nam Á đảm nhiệm vai trò tổng thầu xây dựng. Là một trong những tập đoàn xây dựng lớn trên thế giới, CSCEC từng tham gia xây dựng nhiều công trình biểu tượng, trong đó có Shanghai World Financial Center và Ping An Finance Center.

Tại The Privé, CSCEC đồng hành trong quản lý thi công, kỹ thuật, chất lượng và tiến độ, hướng đến tiêu chuẩn cao trong từng giai đoạn triển khai và bàn giao dự án.

Ở khâu hoàn thiện, OPPEIN đồng hành cùng The Privé trong việc hiện thực hóa các tiêu chuẩn về thiết kế nội thất và hoàn thiện không gian sống, góp phần tạo nên sự đồng bộ và tinh tế trong từng căn hộ.

Đại diện Savills Vietnam trình bày các tiêu chuẩn quản lý vận hành quốc tế dành cho cư dân The Privé.

Trong khi đó, Savills - đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý vận hành cao cấp theo chuẩn quốc tế, với kinh nghiệm quản lý hơn 150 dự án hạng sang - đảm nhiệm vai trò quản lý, vận hành The Privé, hướng đến tiêu chuẩn dịch vụ chuyên nghiệp và nhất quán, góp phần duy trì chất lượng trải nghiệm của cư dân trong suốt quá trình sinh sống.

“Bán đảo Thịnh vượng” của liên minh thịnh vượng

“Bán đảo Thịnh vượng” The Privé hướng tới một cộng đồng cư dân tinh tuyển, nơi giá trị sống được mở rộng từ không gian riêng tư đến hệ sinh thái kết nối và trải nghiệm.

Với The Privé, thịnh vượng không chỉ được cảm nhận trong không gian sống của mỗi chủ nhân, mà còn được mở rộng thành giá trị của một cộng đồng. Đó là cộng đồng cư dân quốc tế cùng chia sẻ những tiêu chuẩn sống tinh tuyển, được kết nối trong một môi trường riêng tư, giàu trải nghiệm và đề cao chất lượng sống.

Tọa lạc tại khu vực được định hướng trở thành một downtown mới của tầng lớp thượng lưu, The Privé còn hiện hữu giữa một hệ sinh thái thương mại, dịch vụ, văn hóa và giải trí đang ngày càng hoàn thiện, mang đến nhiều hơn những giá trị để tận hưởng và kết nối.

Giá trị ấy cũng được lan tỏa đến những người cùng góp phần đưa The Privé đến gần hơn với thị trường. Với các đại sứ kinh doanh, hành trình đồng hành cùng BLUEMARQ và một dự án hạng sang được phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế không chỉ mở ra cơ hội kinh doanh, mà còn là nền tảng để xây dựng uy tín, nâng tầm thương hiệu cá nhân và gia tăng giá trị từ những chính sách thưởng hấp dẫn.

The Privé giới thiệu loạt chính sách mới, mở thêm cơ hội sở hữu cho khách hàng.

Nhân dịp sinh nhật BLUEMARQ Group, The Privé giới thiệu loạt chính sách sở hữu mới, mở rộng lựa chọn cho khách hàng. Theo đó, khách hàng được tiếp tục hỗ trợ 100% lãi suất trong hai năm đầu, ân hạn nợ gốc đến 60 tháng (theo điều kiện ngân hàng).

Đặc biệt, chào mừng tuổi 24 của Tập đoàn, The Privé dành 24 suất thanh toán đặc biệt cho 24 khách hàng đầu tiên từ ngày 8/9 đến 8/11/2026. Theo đó, người mua chỉ thanh toán 24% trước khi bàn giao.

Bên cạnh đó, trong thời gian từ 8/9 đến 15/10/2026, khách hàng giao dịch sẽ được hưởng hàng loạt ưu đãi như quà tặng tri ân khách hàng, chính sách khách hàng thân thiết, chính sách mua sỉ, chiết khấu thanh toán nhanh. Tổng giá trị ưu đãi đặc biệt lên đến 23%.

“Thịnh vượng” tại The Privé được định nghĩa rộng hơn, nơi mỗi cư dân sống trọn vẹn, kết nối chọn lọc và cùng phát triển, trong một môi trường đề cao chất lượng ở từng trải nghiệm. Đó cũng là tinh thần BLUEMARQ gửi gắm qua “Bán đảo Thịnh vượng trung tâm Sài Gòn”, nơi chất lượng sống được nâng tầm, những giá trị tốt đẹp được lan tỏa theo thời gian.

Để khám phá chi tiết về không gian sống độc bản và những giá trị tinh hoa tại The Privé, vui lòng truy cập website chính thức của dự án: https://theprive.vn