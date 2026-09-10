Thiên tai khắp thế giới 2026 đang tái hiện chính xác chi tiết phim tận thế 2012

(VTC News) -

Ngay sau thảm hoạ sóng thần trên núi Himalaya, khu vực biên giới Trung Quốc - Nepal khiến hơn 1.000 người chết và còn khoảng 5.000 người đang mất tích, tôi tình cờ thấy bộ phim 2012 trên Netflix và lập tức xem lại, dù đã xem bộ phim đến hàng chục lần.

Bộ phim bom tấn 2012 của đạo diễn Roland Emmerich ra mắt công chúng vào năm 2009, phần lớn người xem trên toàn thế giới, trong đó có tôi, chìm đắm trong cảm giác choáng ngợp pha lẫn sự trấn an rằng: đây chỉ là một sản phẩm của kỹ xảo điện ảnh Hollywood.

Biến đổi khí hậu đang đẩy con người đến ngưỡng cửa “diệt vong”.

Những viễn cảnh Trái Đất sụp đổ hàng loạt dưới sức mạnh của tự nhiên, từ các thành phố lớn bị xé toạc đến những đợt hồng thủy khổng lồ nuốt chửng cả những đỉnh núi cao nhất, được xem là trí tưởng tượng bay bổng dựa trên lời đồn đoán về lịch đếm của người Maya.

Thế nhưng, ngay trong năm 2026 này, ranh giới giữa phim ảnh và đời thực dường như đã bị xóa nhòa. Nhìn vào chuỗi thiên tai khốc liệt diễn ra từ đầu năm đến nay, người ta không khỏi rợn tóc gáy khi nhận ra những kịch bản tận thế tưởng chừng chỉ có trên màn ảnh đang tái hiện lại từng chi tiết một cách chính xác đến gai người.

Thảm hoạ trên phim Hollywood…

Trong 2012, thế giới điện ảnh đã cống hiến cho khán giả những thước phim mãn nhãn nhưng đầy ám ảnh về sự phẫn nộ của tự nhiên. Kịch bản phim mở màn bằng việc lõi Trái Đất nóng lên do bức xạ neutrino bất thường, tạo ra chuỗi dây chuyền địa chất kinh hoàng chưa từng có trong lịch sử nhân loại.

Khán giả từng nín thở theo dõi cảnh tượng các mảng kiến tạo dịch chuyển với tốc độ chóng mặt, khiến bang California (Mỹ) chìm vào lòng đại dương trong những tiếng gầm rú của đất đá.

Những hình ảnh khủng khiếp ngày tận thế trong phim 2012.

Tiếp đến là các trận động đất có cường độ vượt mọi thang đo, san bằng các tòa nhà cao tầng, xé toạc đường sá thành những vực thẳm sâu hun hút. Và núi lửa bắt đầu phun trào trên khắp thế giới. Khán giả sẽ khó quên được phân cảnh gia đình Jackson bay đến công viên quốc gia Yellowstone để tìm hiểu thông tin và lấy bản đồ vị trí các con tàu cứu sinh từ phát thanh viên Charlie Frost.

Ngay lúc đó, miệng núi lửa siêu lớn tại đây phát nổ kinh hoàng. Họ lên được máy bay và cất cánh thoát thân ngay khi dung nham, tro bụi và các mảnh vỡ bắt đầu càn quét khu vực xung quanh.

Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra ở Nepal.

Đỉnh điểm của sự hủy diệt trong phim là những đợt sóng thần cao hàng trăm mét, cuồn cuộn quét sạch mọi cơ sở hạ tầng trên đường đi và vươn tới cả những nóc nhà của thế giới - dãy Himalaya, nơi các tu sĩ Phật giáo đang bình thản đánh những hồi chuông cuối cùng trước khi bức tường nước khổng lồ ụp xuống.

Vào thời điểm đó, không ai nghĩ rằng những hình ảnh ấy lại có thể vượt qua không gian giả tưởng để bước ra đời thực với mức độ tàn khốc tương đương, thậm chí còn đẩy nhân loại vào những thử thách sinh tồn khốc liệt hơn cả kịch bản phim.

…tái hiện chính xác, chi tiết trong đời thực

Càng theo dõi bức tranh thiên tai toàn cầu, đặc biệt là trong giai đoạn giữa năm 2026 này, sự trùng hợp với bộ phim 2012, tôi ngày càng bàng hoàng, sợ hãi bởi thiên nhiên đang thực hiện những bản sao hoàn hảo đến lạnh gáy từ phim ảnh.

Điển hình rõ nét đầu tiên là chuỗi thảm họa động đất kép lịch sử tại khu vực Tây Bắc và Trung tâm Venezuela vào giữa năm 2026. Không còn là những rung chấn nhỏ lẻ, hai trận động đất đứt gãy trượt ngang cực mạnh có độ lớn lần lượt lên tới 7.2 và 7.5 đã giáng xuống khu vực này.

Cảnh tượng đổ nát sau động đất ở Venezuela. (Ảnh: Reuters)

Chỉ trong vòng vài chục giây, nhiều thị trấn ven biển và các khu vực lân cận thủ đô Caracas đã bị san phẳng. Hàng loạt tòa nhà cao tầng sụp đổ, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và đẩy quốc gia Nam Mỹ vào tình trạng khẩn cấp diện rộng. Cảnh tượng lực lượng cứu hộ bới tìm những tia hy vọng mong manh trong đống đổ nát ngổn ngang làm tôi liên tưởng ngay đến những phân cảnh hỗn loạn tại Mỹ trong 2012.

Tiếp đó, vành đai lửa Thái Bình Dương và khu vực Đông Nam Á trong những ngày vừa qua cũng liên tục hứng chịu các đợt phun trào núi lửa dữ dội, tái hiện hoàn toàn bầu không khí u ám, ngập tràn tro bụi hệt như ngày tận thế trên màn ảnh.

Trong đó núi lửa Anak Krakatau tại Indonesia bất ngờ thức giấc và liên tục phun trào mạnh mẽ từ những ngày đầu tháng 9/2026, phóng thích những cột tro bụi cao ngút ngàn cùng các dòng nham thạch rực sáng.

Khoảnh khắc núi lửa Indonesia phun trào dữ dội.

Sức công phá và lượng tro bụi khổng lồ từ Anak Krakatau đã lan rộng qua eo biển Sunda, làm tê liệt không phận nhiều khu vực và khiến hàng trăm nghìn hành khách bị mắc kẹt khi các sân bay lớn, bao gồm cả cửa ngõ quốc tế Soekarno-Hatta tại thủ đô Jakarta, buộc phải đóng cửa khẩn cấp.

Cùng lúc đó, các cơ quan chức năng tại Philippines cũng liên tục duy trì báo động cấp cao trước nguy cơ hoạt động trở lại của các ngọn núi lửa nguy hiểm như Kanlaon, tạo thành một dải bất ổn địa chất toàn cầu vô cùng đáng sợ.

Thế nhưng, điều khiến dư luận chấn động và ám ảnh hơn cả là thảm họa “sóng thần núi cao” diễn ra tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc thuộc dãy Himalaya. Trong phim, phân cảnh sóng thần ập vào tu viện trên núi cao khi các nhà sư đang thỉnh chuông từng được coi là biểu tượng cho sự bất lực của con người trước thiên nhiên.

Ngoài đời thực, một kịch bản tương tự đã xảy ra khi một phần lớn của sông băng từ độ cao hàng nghìn mét tại Himalaya bất ngờ đứt gãy và sụp đổ hoàn toàn. Sự sụp đổ của khối băng khổng lồ này đã tạo ra một dư chấn địa chất mạnh mẽ, giải phóng một lượng nước, bùn đá và đất cát khổng lồ tràn xuống hệ thống sông Bhote Koshi và Trishuli.

Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, mực nước tại hạ lưu dâng vọt lên tới 9 m, tạo thành một cơn sóng thần cuồn cuộn quét sạch mọi cầu đường, làng mạc và công trình thủy điện trên đường đi.

Dòng lũ tử thần biến một vùng biên giới Nepal thành “đất chết”

Thảm họa diễn ra quá nhanh khiến hàng nghìn người không kịp trở tay, với số liệu thương vong vượt mốc hơn 1.000 người thiệt mạng và hơn 5.000 người mất tích. Sức mạnh của dòng nước từ nóc nhà thế giới đổ xuống không khác gì một ngọn sóng thần nước ngọt thực thụ, hiện thực hóa phân cảnh bi tráng trong 2012 từng khiến triệu khán giả thót tim.

Liệu chúng ta còn có thể cứu nổi Trái Đất?

Nhìn lại hành trình từ năm 2009 khi 2012 ra mắt cho đến thực tế của năm 2026, tâm lý của con người đã chuyển từ sự giải trí sang trạng thái hoang mang tột độ. Những gì từng được coi là kỹ xảo phóng đại của Hollywood nay đã trở thành những bản tin thời sự đau thương với con số thương vong thật, những đống đổ nát thật và nỗi đau mất người thân thật.

Mùa hè khắc nghiệt “thiêu đốt” cả châu Âu.

Câu hỏi lớn nhất lúc này được đặt ra với một giọng điệu đầy khẩn thiết và bất an: Liệu chúng ta còn có thể cứu nổi Trái Đất nữa không?

Sự gia tăng với tần suất chóng mặt của các hiện tượng cực đoan cho thấy hành tinh của chúng ta rõ ràng đã vượt qua những “điểm tới hạn” (tipping points). Biến đổi khí hậu đang trực tiếp gặm nhấm các lớp băng vĩnh cửu, làm gia tăng áp lực lên các đứt gãy địa chất, kích hoạt các miệng núi lửa ngủ quên và biến những vùng đất vốn bình yên thành tâm điểm của tử thần.

Tốc độ thay đổi của tự nhiên hiện đang vượt xa hoàn toàn tốc độ thích ứng và năng lực dự báo của các hệ thống công nghệ tiên tiến nhất nhân loại đang sở hữu. Khi các dòng sông băng sụp đổ trong những ngày thời tiết quang mây hay các đợt phun trào núi lửa diễn ra dồn dập không báo trước, con người buộc phải thừa nhận rằng chúng ta đang đứng ở vị thế vô cùng mong manh.

Nỗi đau xé lòng của nạn nhân lũ lụt Nepal.

Chúng ta chưa sẵn sàng cứu Trái Đất

Mặc dù các tổ chức quốc tế, các chính phủ và giới khoa học đã không ngừng nỗ lực đưa ra các hiệp định cắt giảm phát thải, chuyển đổi năng lượng xanh và xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, công cuộc cứu lấy Trái Đất và bảo vệ sự sinh tồn của nhân loại vẫn đang vấp phải vô số rào cản chí mạng.

Các quốc gia, đặc biệt là các cường quốc công nghiệp và các nền kinh tế đang phát triển, vẫn vấp phải bài toán nan giải trong việc cân bằng giữa việc duy trì tốc độ tăng trưởng GDP và việc từ bỏ nhiên liệu hóa thạch. Lợi ích ngắn hạn trước mắt thường lấn át tầm nhìn dài hạn, khiến quá trình chuyển đổi xanh diễn ra chậm chạp hơn nhiều so với tốc độ suy thoái của môi trường.

Những quốc gia đang phát triển ở châu Á - Thái Bình Dương có nguy cơ thiệt hại nặng nề về kinh tế do biến đổi khí hậu nếu khu vực này không hành động. (Ảnh: ADB)

Công cuộc bảo vệ khí hậu đòi hỏi sự đoàn kết tuyệt đối của toàn nhân loại. Tuy nhiên, những bất ổn địa chính trị, sự cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc và sự thay đổi trong ưu tiên chính trị ở từng quốc gia khiến các cam kết quốc tế về môi trường bị trì hoãn, lơ là.

Bộ phim 2012 khép lại bằng hình ảnh chiếc thuyền cứu sinh vĩ đại cập bến châu Phi mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại sau đại hồng thủy. Thế nhưng ngoài đời thực, chúng ta không có một chiếc “siêu thuyền“nhân tạo nào đủ chỗ cho tất cả 8 tỷ người nếu Trái Đất tiếp tục nổi giận.

Sự trùng hợp đến kinh ngạc giữa phim ảnh và thiên tai năm 2026 chính là tiếng chuông báo động đỏ cuối cùng.

Nếu nhân loại không gạt bỏ những chia rẽ để hành động quyết liệt và thực chất hơn trong việc chữa lành hành tinh, ranh giới giữa bộ phim thảm họa và ngày tàn của nền văn minh nhân loại sẽ không còn là khoảng cách của trí tưởng tượng, mà sẽ là một cái kết rất sớm.