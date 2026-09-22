Bà Trần Thị Thanh Hương giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang

(VTC News) -

Sáng 22/9, HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh An Giang giới thiệu bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu đồng ý, bà Trần Thị Thanh Hương được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Trần Thị Thanh Hương - Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang.

Bà Trần Thị Thanh Hương sinh năm 1971, quê quán Đồng Tháp. Bà có trình độ Cử nhân báo chí và Cao cấp lý luận Chính trị.

Bà Hương từng giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh An Giang (cũ); Bí thư Thành ủy Long Xuyên, tỉnh An Giang; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh An Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang...

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, bà Hương giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang.

Thống nhất chủ trương thành lập 22 phường

Cũng tại kỳ họp sáng nay, HĐND tỉnh An Giang chính thức thông qua Nghị quyết thống nhất chủ trương thành lập 22 phường thuộc tỉnh.

Theo Nghị quyết, 22 phường được thành lập trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã gồm: Châu Thành, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, An Minh, Vĩnh Phong, Hòn Đất, Kiên Lương, Ba Chúc, Thoại Sơn, Phú Hòa, An Châu, Vĩnh An, Châu Phú, Vĩnh Thạnh Trung, Vĩnh Hậu, An Phú, Phú Tân, Chợ Mới, Long Điền và Hội An.

Đại biểu HĐND tỉnh An Giang thông qua nghị quyết thống nhất thành lập 22 phường. (Ảnh: Anh Nhật)

Theo UBND tỉnh An Giang, 22 xã lên phường có vị trí thuận lợi, được định hướng phát triển đô thị và giữ vai trò hạt nhân tại các vùng chức năng, hành lang kinh tế, trục liên kết phát triển của tỉnh.

Những năm qua, các địa phương đã tập trung đầu tư hạ tầng, đô thị, từng bước nâng cao chất lượng đô thị. Sau khi thành lập, các phường có cơ sở để tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, tăng cường kết nối giao thông và mở rộng không gian đô thị.