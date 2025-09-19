Ba Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ

(VTC News) -

Ngày 19/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký các quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến.

Cụ thể, tại Quyết định số 2096, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định đối với Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến sinh năm 1961, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ Tiến sĩ Luật học; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Thượng tướng Vũ Hải Sản.

Tại Quyết định số 2098, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định đối với Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương.

Thượng tướng Vũ Hải Sản sinh năm 1961, quê quán tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). Ông có trình độ Cử nhân Quân sự; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh; Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 3; Tư lệnh Quân khu 3.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam.

Tại Quyết định số 2099, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lại Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam sinh năm 1967, quê quán tỉnh Gia Lai. Ông có trình độ Kỹ sư Hàng hải; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, Tư lệnh Quân chủng Hải quân.