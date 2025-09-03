Giám đốc ĐHQG TP.HCM làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ

(VTC News) -

Ngày 3/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1887 về việc điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Vũ Hải Quân, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tân Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sinh năm 1974, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Từ năm 2001 đến 2005, ông Vũ Hải Quân làm nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Tổng hợp Trento, Ý và đạt học vị tiến sĩ.

Sau đó, ông Quân tiếp tục nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường Đại học Leuven, Bỉ.

Tháng 2/2005, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và nhận học bổng postdoc ở Đại học Tổng hợp Leuven.

Trở về nước năm 2007, ông Quân lần lượt giữ nhiều chức vụ như: Giám đốc Trung tâm Đào tạo quốc tế ITEC và trưởng phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo AILab, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM); Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Tháng 1/2021, ông Vũ Hải Quân được Thủ tướng bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.