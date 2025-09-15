Thủ tướng cảm động trước nụ cười, nước mắt tự hào của Nhân dân tại Triển lãm thành tựu đất nước

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ như trên khi phát biểu bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", diễn ra tối 15/9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Minh Đức)

Sau 19 ngày sôi động, đầy cảm xúc với nhiều hoạt động, sự kiện đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, thu hút trên 10 triệu người dân từ khắp mọi miền đất nước, người Việt Nam ở nước ngoài và các vị khách quốc tế, Thủ tướng khẳng định Triển lãm đã thành công rất tốt đẹp, vượt kỳ vọng và sự mong đợi của tất cả chúng ta.

Cho rằng Triển lãm khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Thủ tướng nhìn nhận đó là cội nguồn sức mạnh to lớn của cách mạng Việt Nam, thể hiện qua lời dạy của Bác Hồ kính yêu "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công" và tinh thần "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể", giúp chúng ta giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến trường kỳ; vượt qua muôn vàn khó khăn của công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển; vượt qua khủng hoảng, thiên tai, dịch bệnh, tỏa sáng tinh thần tự lực, tự cường; không ngừng củng cố tiềm lực của đất nước.

Triển lãm lần này cũng thể hiện rất rõ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, "tình đồng chí, nghĩa đồng bào" bằng nhiều nội dung phong phú, sinh động và cách trình bày, thể hiện lôi cuốn, hấp dẫn, thấm đậm văn hoá đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc anh em từ khắp mọi miền đất nước thân yêu của chúng ta.

Theo Thủ tướng, Triển lãm khẳng định quan điểm dân là gốc, Nhân dân làm nên lịch sử. Tất cả nội dung triển lãm đều thể hiện những thành tựu vĩ đại của Nhân dân qua các thời kỳ cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Tất cả mọi hoạt động trong triển lãm đều vì Nhân dân, phục vụ Nhân dân.

"Chúng ta rất cảm động trước những nụ cười, những ánh mắt và cả những giọt nước mắt vui mừng, phấn khởi, tự hào của người dân tham quan, thụ hưởng các không gian trưng bày hiện đại, các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc, các hoạt động trải nghiệm độc đáo, với khoảng trên 10 triệu người đã đến tham quan triển lãm, hàng chục triệu người xem qua truyền hình, phát thanh cùng hàng trăm nghìn người dự các buổi tiệc âm nhạc, nghệ thuật sôi động, lắng đọng lòng người với những ấn tượng không bao giờ quên", Thủ tướng bày tỏ.

Thủ tướng nêu rõ, Triển lãm khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế, sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương với địa phương, giữa Nhà nước và Nhân dân.

Thủ tướng nhìn nhận, đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt trong tất cả các hoạt động, các không gian triển lãm, từ "Kiến tạo phát triển", "Sáng tạo để kiến thiết", "Khát vọng bầu trời" đến "Vì tương lai xanh", "Đầu tầu kinh tế", "Khởi nghiệp kiến quốc", lan toả mạnh mẽ thông điệp về đất nước, con người Việt Nam thông minh, sáng tạo, khát vọng, giàu nghị lực nhưng chân thành, cởi mở, mến khách; với sự kết hợp hài hoà, tài tình giữa nội lực và ngoại lực, giữa các cơ quan, địa phương trong hệ thống chính trị.

"Đó cũng chính là cội nguồn tạo nên những 'kỳ tích' trí tuệ, bản lĩnh của Nhân dân Việt Nam trong suốt 80 năm qua và thể hiện khát vọng bay cao, vươn xa của Nhân dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới", Thủ tướng nói.

Bằng sự tái hiện sinh động các minh chứng lịch sử, theo Thủ tướng, Triển lãm chính là một bức tranh tổng thể, sâu sắc và toàn diện những thành tựu vĩ đại của sự nghiệp cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc gắn với xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta qua các thời kỳ.

Càng trong những hoàn cảnh khó khăn, thử thách, chúng ta càng thấy rõ sự đúng đắn, sáng suốt về con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan, phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam và bối cảnh quốc tế mà Bác Hồ kính yêu và Đảng ta đã lựa chọn.

Thủ tướng đánh giá, mỗi hình ảnh, mỗi hiện vật, mỗi tư liệu, tài liệu tại Triển lãm đều thể hiện, khắc hoạ trí tuệ tuyệt vời Việt Nam, về con người Việt Nam dũng cảm, kiên cường, sáng tạo, giàu lòng nhân ái, về những công trình, dự án khoa học, công nghệ đưa trí tuệ Việt Nam sánh vai cùng thế giới.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định sự thành công của Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là sự khởi đầu tốt đẹp cho những sự kiện trọng đại tới đây và các chương trình đại nhạc hội quy mô quốc gia, khu vực, quốc tế trong tương lai.

Với tinh thần ấy, chúng ta hẹn gặp lại tại Hội chợ Mùa Thu 2025, dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia - nơi tinh thần đổi mới, sáng tạo, hợp tác và phát triển sẽ tiếp tục được thắp sáng và ngày càng lan toả.

"Tương lai tươi sáng của đất nước Việt Nam đang ở phía trước. Chúng ta hãy cùng nhau viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc bằng tinh thần yêu nước, niềm tự hào, sự tự tin, bản lĩnh kiên cường của 'con cháu Lạc Hồng', bằng lòng nhân ái, văn minh, văn hiến, khát vọng cháy bỏng vươn xa, bay cao của trí tuệ con người Việt Nam.

Chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn", Thủ tướng phát biểu.