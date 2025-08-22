Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

(VTC News) -

Ngày 22/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định bổ nhiệm Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: QĐND)

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc sinh ngày 28/9/1968; quê quán tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). Ông có trình độ cử nhân Quân sự chuyên ngành Chỉ huy Tham mưu, Binh chủng hợp thành; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Quang Ngọc từng có nhiều năm công tác tại Quân khu 3 đảm nhiệm qua các cương vị: Phó Tư lệnh Quân khu, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu, Tư lệnh Quân khu.

Tháng 1/2025, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Với nhân sự vừa được bổ nhiệm, Bộ Quốc phòng hiện có 10 Thứ trưởng, gồm: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Võ Minh Lương; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Vũ Hải Sản; Thượng tướng Phạm Hoài Nam; Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc.

Bộ trưởng Quốc phòng là Đại tướng Phan Văn Giang.