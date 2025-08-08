Bộ Quốc phòng lên phương án tinh giản cơ quan thanh tra

(VTC News) -

Bộ Quốc phòng vừa hoàn thiện dự thảo lần thứ 6 của Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quốc phòng, với đề xuất quan trọng là cơ cấu lại toàn bộ hệ thống thanh tra theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Theo Bộ Quốc phòng, hiện nay hệ thống thanh tra quốc phòng được tổ chức rộng khắp, kéo dài từ cấp bộ đến các đơn vị cơ sở. Tuy nhiên, mô hình hiện tại còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, đầu mối, số lượng cán bộ lớn song hiệu lực chưa tương xứng.

Thanh tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, thanh tra cấp tỉnh chưa bảo đảm tính độc lập, khách quan trong thực thi công vụ, có lúc, có nơi bị chi phối của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp...

Bộ Quốc phòng đề xuất cơ cấu tổ chức mới của lực lượng thanh tra quốc phòng sẽ chỉ còn 2 cấp, gồm cấp bộ (Thanh tra Bộ Quốc phòng) và cấp trực thuộc bộ (thanh tra 7 quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội).

Theo quy định hiện hành, Thanh tra quốc phòng gồm 8 cơ quan: Thanh tra Bộ Quốc phòng; Thanh tra quốc phòng quân khu; Thanh tra Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các tổng cục; Thanh tra Cơ yếu; Thanh tra quân chủng; Thanh tra Bộ đội Biên phòng; Thanh tra quốc phòng cấp tỉnh; Thanh tra quân đoàn, binh chủng và tương đương.

Đối tượng thanh tra quốc phòng bao gồm các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng, cả trong và ngoài quân đội. Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam có trách nhiệm tuân thủ pháp luật về quân sự, quốc phòng, các quy định chuyên môn – kỹ thuật và quản lý trong lĩnh vực này. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam liên quan đến quốc phòng cũng thuộc phạm vi thanh tra.

Thanh tra quốc phòng sẽ thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn, kế hoạch nhà nước về quốc phòng; các quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy định quản lý trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng...

Bên cạnh đó, thanh tra quốc phòng còn có nhiệm vụ tham mưu, giúp người chỉ huy cùng cấp thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định pháp luật và Bộ Quốc phòng.