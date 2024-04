Trạm cứu hộ trái tim tập 19: An Nhiên 'cứng họng' khi bị bà Lan tố trước công ty

(VTC News) -

Trong tập 19 Trạm cứu hộ trái tim, Ngân Hà (Hồng Diễm) đọc được bài đăng của Mỹ Đình (Thúy Diễm) trên mạng xã hội nên muốn bạn gỡ xuống.

Mỹ Đình tuyên bố sẽ không xóa, thậm chí mỗi ngày sẽ viết một bài để tố An Nhiên. Việc bài viết nhận được cả ngàn lượt chia sẻ càng tạo động lực cho cô quyết tâm lật mặt "trà xanh". Ngân Hà thì cho rằng Mỹ Đình đang tốn sức đấu võ mồm với Nghĩa và An Nhiên.

Bà Hạ Lan (NSND Thu Hà) cũng không có ý kiến gì trước hành động của Mỹ Đình.

Preview "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19.

Bài đăng của Mỹ Đình càng ngày càng lan rộng trên mạng xã hội. Điều đó khiến An Nhiên (Lương Thu Trang) rất tức tối. Cô lo mình sớm bị lộ nên gọi ngay cho Nghĩa yêu cầu xử lý. Trong khi đó, Nghĩa (Quang Sự) khá bình tĩnh, an ủi An Nhiên không nên lo lắng.

An Nhiên lo lắng vì bài tố trên mạng.

Trong một diễn biến khác, bà Lan (NSND Thu Hà) quyết định đến tận chỗ làm việc của An Nhiên để đòi lại công bằng cho con gái.

Tới gặp ban lãnh đạo của An Nhiên, bà mang theo bản photo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của Hà và Nghĩa, cho biết họ đã kết hôn 5 năm và hiện vẫn là vợ chồng hợp pháp. Dù biết điều đó nhưng An Nhiên vẫn cố tình quan hệ với con rể của bà, thậm chí hai người có chung một đứa con trai 6 tuổi.

"Thời điểm này con gái tôi chưa chính thức ly hôn nhưng cô ta và con rể của tôi đã ngang nhiên chung sống. Cô ta không chỉ đạp lên đạo đức mà còn đạp lên cả luật pháp, phá hoại hạnh phúc của một gia đình.

Chính vì thế, hôm nay tôi đích thân đến đây để ban lãnh đạo thấy tư cách đạo đức, tư cách chuyên môn của cô ta, đồng thời cũng có biện pháp xử lý kỷ luật sao cho đúng, vì tôi nghĩ môi trường nào cũng vậy, cần sàng lọc để những người không có tư cách đạo đức, tư cách chuyên môn làm ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của cả một tập thể", bà cứng rắn nói.

An Nhiên "cứng họng" trước những lời tố cáo của bà Lan.

Trước những lời tố cáo đanh thép của bà Lan, An Nhiên nóng mặt nhưng không thể mở lời.

Trạm cứu hộ trái tim tập 19 sẽ lên sóng vào tối 22/4 trên VTV3.