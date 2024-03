Hương Tươi 'Gặp nhau cuối tuần': Tôi áp lực vì đeo kim cương, vàng khi diễn

(VTC News) -

Bộ phim Trạm cứu hộ trái tim quy tụ dàn diễn viên “khủng” trong “vũ trụ VFC” như: NSND Thu Hà, NSƯT Phạm Cường, Hồng Diễm, Lương Thu Trang, Quang Sự… Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhân vật được khán giả yêu mến nhất không phải ở tuyến chính của phim mà lại là bà chủ tiệm vàng “ít học nhưng nhiều tiền” tên Mến.

Thủ vai bà Mến là nữ nghệ sĩ Hương “Tươi” – người cực quen mặt với seri Gặp nhau cuối tuần. Chia sẻ với VTC News, Hương “Tươi” cho hay chị thực sự bất ngờ khi vai diễn của mình được khán giả yêu mến đến vậy.

Phân cảnh Hương "Tươi" vào vai bà Mến khiến khán giả thích thú.

- Đã rất lâu rồi Hương “Tươi” mới trở lại với phim truyền hình. Lý do nào khiến chị nhận vai diễn bà Mến “ít học nhiều tiền” của phim “Trạm cứu hộ trái tim”?

Tôi chỉ ít làm phim của VFC thôi chứ vẫn xuất hiện trên sân khấu đều. Còn về vai bà Mến, thú thực ban đầu tôi không thích vai diễn này lắm đâu, vì nó khá giống với hình ảnh các nhân vật trước đó tôi đã từng thể hiện.

Cả tuổi trẻ tôi đã vào vai những người phụ nữ đanh đá, ghê gớm rồi. Thế nên nếu không phải đạo diễn Vũ Trường Khoa mời, tôi sẽ không nhận vai bà Mến của phim Trạm cứu hộ trái tim.

- Trở lại với màn ảnh nhỏ sau một thời gian dài vắng bóng nhưng lại chấp nhận đóng vai phụ, chấp nhận tạo hình già hơn bản thân rất nhiều, chị có thấy mình thiệt thòi?

Tôi không phải người kén chọn vai chính vai phụ, chỉ cần đã nhận vai, tôi sẽ làm hết sức mình để vai diễn được “nên hình, nên dáng” như mọi người đã thấy ở bà Mến.

Về tạo hình nhân vật, khoảng 20 năm trước tôi sẽ để ý việc mình lên hình có được xinh hay không. Còn thời điểm này tôi không còn quan trọng rằng vai diễn của mình xinh hay xấu, giả hay trẻ nữa.

Thú thực, giờ tôi có xinh hơn hay bôi mặt cho xấu đi, khán giả vẫn nhận ra đó là Hương “Tươi” thôi. Tôi từng có nhiều vai diễn còn xấu hơn, già hơn bà Mến rất nhiều.

Với tôi hiện tại, điều đáng quan tâm là phim có được khán giả đón nhận không, mọi người phản ứng thế nào với nhân vật của mình.

- Thông thường, khán giả sẽ nhớ tên nhân vật hơn là tên của diễn viên thủ vai đó. Nhưng với trường hợp của chị, bà Mến vừa lên sóng, rất nhiều người đã gọi tên Hương “Tươi”. Chị nghĩ sao về điều này?

Tất nhiên là tôi cảm thấy hạnh phúc. Thực tế, ngoài đời mỗi khi tôi đi đâu, làm gì cũng đều có khán giả nhận ra đó là Hương “Tươi” của Gặp nhau cuối tuần.

Tôi tự hào vì đến thời điểm hiện tại, dù không còn xuất hiện thường xuyên trên truyền hình nữa nhưng vẫn còn được khán giả nhớ tới và yêu mến.

Tạo hình vai bà Mến của Hương "Tươi".

- Bà Mến là nhân vật phụ, ít cảnh quay nhưng lại chiếm được nhiều cảm tình nhất từ khán giả phim "Trạm cứu hộ trái tim". Chị có hài lòng với phản ứng này của khán giả?

Như đã nói, tôi thực sự không kỳ vọng gì nhiều khi nhận vai bà Mến. Tuy nhiên, nguyên tắc của tôi là đã nhận vai sẽ phải trăn trở, bồi đắp hết sức cho nhân vật đó. Nhưng cũng phải nói thật đây chỉ là vai diễn rất nhỏ, so với những vai trước đó của tôi, bà Mến cũng không có đột phá gì về diễn xuất hay hình ảnh, tôi vào vai cũng rất nhẹ nhàng.

Thế nên khi đọc những bình luận của khán giả như: “Đỉnh quá”, “đỉnh của chóp”… tôi thật sự thấy ngỡ ngàng.

Là nghệ sĩ, đương nhiên nhận được lời khen từ khán giả ai cũng sẽ vui mừng, hạnh phúc. Bản thân tôi càng hạnh phúc hơn bởi phản ứng từ khán giả nằm ngoài sự kỳ vọng của tôi.

Trong quá trình ghi hình, tôi nghĩ vai diễn của mình có thể được khán giả chú ý, nhưng có lẽ mọi người cũng sẽ chỉ phản ứng kiểu: “Ồ lại gặp cô này”, thế thôi. Nhưng không ngờ khi phim lên sóng, mọi người lại yêu “bà ấy” đến vậy. Tôi còn bắt gặp nhiều bình luận hết sức đáng yêu như: “Đề nghị đạo diễn chuyển tuyến chính sang cho bà Mến”, “Thêm thời lượng cho mẹ con Mến – Đình đi”.

Tôi nghĩ ngay cả thời kỳ hoàng kim nhất trong sự nghiệp của mình, tôi cũng chưa gặp được phản ứng thú vị như vậy từ khán giả.

- Theo chị, vì sao khán giả lại “phát cuồng” vì nhân vật bà Mến như vậy trong khi phim có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao cùng thời với chị như NSND Thu Hà, NSƯT Phạm Cường và cả những ngôi sao trẻ đang “ăn khách” như Hồng Diễm, Quang Sự?

Tôi nghĩ khán giả thích vai bà Mến như vậy không phải do tôi diễn quá tốt, mà có thể do đã lâu rồi họ mới được “gặp” tôi, cộng thêm việc lời thoại của nhân vật Mến khá hài hước, nhẹ nhàng so với không khí chung của phim nên nhân vật mới tạo được ấn tượng tốt mà thôi.

Thật lòng, lúc đầu tôi xem những phân cảnh mình diễn vai bà Mến, tôi cũng cảm thấy bình thường thôi. Nhưng vì khán giả bình luận nhiều quá, yêu mến “bà ấy” quá nên tôi cứ xem đi xem lại và thấy nhân vật của mình… cũng được.

Còn nhiều tiếc nuối với vai diễn bà chủ tiệm vàng

- Dù đang là nhân vật được khán giả yêu thích nhất phim nhưng dường như chị vẫn chưa thực sự hài lòng với diễn xuất của mình với vai bà Mến?

Tôi nhận được kịch bản phim khá muộn, chỉ trước 1 ngày bấm máy vai diễn. Lúc đó kịch bản phim cũng chưa hoàn thiện, tôi còn không được đọc kịch bản của các nhân vật khác nên không biết bà Mến là người tốt hay người xấu, không biết tính chất các nhân vật sẽ tương tác với mình ra sao.

Thế nên tôi cứ diễn theo cảm nhận riêng của mình, và khi phim lên sóng, biết được mâu thuẫn giữa các nhân vật và tuyến nhân vật ra sao, đặc biệt là khi biết khán giả rất quan tâm đến vai bà Mến, tôi lại càng cảm thấy tiếc.

Nếu tôi có thêm thời gian để tìm hiểu về kịch bản toàn phim, tôi sẽ diễn vai bà Mến có chiều sâu hơn, “đời” hơn và cảm xúc hơn nữa.

Hiện tại phim mới chỉ quay được 1/3 chặng đường, kịch bản cũng chưa thực sự hoàn thiện, biết đâu sẽ có cơ hội để bà Mến xuất hiện một cách thú vị hơn.

Hương "Tươi" cảm thấy tiếc vì vai bà Mến chưa thực sự có chiều sâu như chị mong muốn.

- Vào vai bà chủ tiệm vàng, hẳn chị rất vất vả khi chuẩn bị trang phục, phụ kiện cho “ra dáng”?

Tôi thường tự đầu tư trang phục, phụ kiện cho vai diễn của mình. Biết đây là nhân vật bà chủ tiệm vàng, tính tình lại “phổi bò” nên tôi có chuẩn bị một vài chiếc nhẫn vàng “dởm”.

Nhưng sau đó tôi lại thấy không ổn vì nhẫn “dởm” giá cũng lên tới mấy trăm nghìn đồng/chiếc, quay xong cũng không dùng được việc gì thì rất lãng phí nên tôi quyết định sử dụng trang sức thật của mình.

Cảnh quay tôi trò chuyện với Mỹ Đình (Thúy Diễm) sau khi cô ấy ly hôn được quay tại tiệm vàng. Lúc này tôi lại để quên toàn bộ trang sức ở nhà nên phải ra mượn tại quầy. Các bạn nhân viên cũng rất hợp tác, sẵn sàng cho tôi mượn những món đính kim cương và cảnh quay đó tôi được đeo toàn vàng thật, giá trị cao.

Nhưng cũng vì thế mà tôi có chút áp lực, vì sợ mình sẽ làm mất, làm thất lạc đồ của các bạn ấy. Trước khi quay, tôi đã cẩn thận đề nghị các bạn nhân viên chụp hình lại những món tôi mượn làm “đạo cụ” để sau đó hoàn trả lại nguyên vẹn.

Những món "đạo cụ" trong cảnh bà Mến "dằn mặt" con rể cũ và con gái đều là vàng thật.

- Hương “Tươi” được xem là “cả bầu trời tuổi thơ” của thế hệ 8X, 9X, chị có dự định để các con nối nghiệp mình?

Tôi có 2 người con, cô con gái đầu lòng đang học Đại học năm thứ hai, ngành Truyền thông còn cậu con út hiện đang học lớp 11 nhưng cũng không có tố chất gì về nghệ thuật cả.

- Chị có tiếc khi các con không ai theo nghiệp diễn?

Tôi không thấy tiếc gì cả, vì nghệ thuật là ngành nghề đặc thù với sự đào thải rất khốc liệt. Thời chúng tôi, cả một khóa học, số người trụ lại với nghề chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tôi luôn cảm thấy may mắn vì các con mình ngoan, học giỏi. Các con có theo ngành nghề nào tôi cũng đều tự hào và sẵn sàng hỗ trợ hết mức có thể.

- Xin cảm ơn chị!