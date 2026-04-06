Trực tiếp: Phi hành đoàn Artemis II bay vòng qua vùng tối Mặt Trăng

Charlie Duke, cựu sĩ quan Không quân Mỹ và phi công thử nghiệm, từng điều khiển mô-đun Mặt Trăng của Apollo 16 năm 1972, trở thành người thứ 10 và trẻ nhất đặt chân lên Mặt Trăng.

NASA cho biết việc phi hành đoàn Artemis II lắng nghe những lời này trước khi tới Mặt Trăng là “rất ý nghĩa”.

Cựu phi hành gia Charlie Duke và tầm ảnh gia đình được ông để lại trên Mặt Trăng trong sứ mệnh Apollo 16 năm 1972. (Ảnh: NASA)

Ông nói thêm: “Cảm ơn các bạn và toàn bộ đội ngũ dưới mặt đất đã tiếp nối di sản Apollo với Artemis. Chúc thượng lộ bình an và trở về an toàn”.

“Trên Mặt Trăng có một bức ảnh gia đình tôi”, ông Duke nói trong thông điệp. “Tôi hy vọng điều đó nhắc các bạn rằng chúng tôi, nước Mỹ và cả thế giới đang cổ vũ cho các bạn”.

Charlie Duke, cựu phi hành gia 90 tuổi từng tham gia sứ mệnh Apollo 16, gửi lời động viên tới nhóm thành viên sứ mệnh Artemis II, những người chuẩn bị bay xa Trái Đất nhất trong lịch sử.

Sứ mệnh Artemis II được chuẩn bị trong nhiều năm, bắt đầu từ sau thành công của Artemis I vào tháng 12/2022, chuyến bay thử nghiệm không người lái đầu tiên của chương trình Artemis.

Tháng 4/2023, NASA công bố phi hành đoàn gồm Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (Mỹ) và Jeremy Hansen (Canada). Sau đó, các phi hành gia bước vào chương trình huấn luyện kéo dài nhiều năm, bao gồm mô phỏng bay, xử lý sự cố và làm quen với tàu Orion.

Phi hành đoàn Artemis II chụp ảnh lưu niệm cùng tên lửa SLS Artemis II, ngày 30/3/2026. (Ảnh: Getty Images)

Trong giai đoạn 2023 - 2025, NASA hoàn thiện và kiểm tra hệ thống tàu Orion cũng như tên lửa SLS. Các thử nghiệm tập trung vào động cơ, hệ thống điều khiển, liên lạc, điều hướng và tấm chắn nhiệt, những yếu tố then chốt cho chuyến bay có người lái.

Đồng thời, tàu Orion và tên lửa SLS được lắp ráp tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy (Florida, Mỹ). Các cuộc thử nghiệm tích hợp và diễn tập tổng thể (wet dress rehearsal) được thực hiện nhằm kiểm tra toàn bộ quy trình phóng trong điều kiện thực tế.

Đầu năm 2026, NASA hoàn tất các bước kiểm tra cuối cùng, đưa tàu ra bệ phóng và chuẩn bị cho nhiệm vụ. Ngày 1/4/2026, tàu Orion với sứ mệnh Artemis II được phóng lên không gian, đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 50 năm con người quay trở lại hành trình hướng tới Mặt Trăng.

Video NASA phóng thành công sứ mệnh Artemis II vào ngày 1/4. (Nguồn: NASA)

Hành trình của sứ mệnh kéo dài khoảng 10 ngày quanh. Trong hai ngày đầu, phi hành đoàn thực hiện các thao tác hiệu chỉnh quỹ đạo và kích hoạt động cơ chuyển tiếp (TLI) để tàu rời quỹ đạo Trái Đất, hướng tới Mặt Trăng.

Đến ngày thứ ba, tàu Orion đạt mốc “nửa chặng đường”, cách Trái Đất hơn 219.000 km.

Hành trình tàu Orion đưa sứ mệnh Artemis bay quanh Mặt Trăng. (Nguồn: NASA)

Ngày thứ năm là thời điểm lực hấp dẫn của Mặt Trăng mạnh hơn Trái Đất, đánh dấu việc phi hành đoàn tiến vào không gian Mặt Trăng lần đầu tiên kể từ năm 1972.

Ngày thứ 6 là thời điểm quan trọng nhất của sứ mệnh. Tàu Orion sẽ bay vòng qua phía xa Mặt Trăng, bay cách bề mặt khoảng 6.440 - 9.650 km. Đây cũng là thời điểm sứ mệnh thiết lập kỷ lục mới về khoảng cách bay của con người trong không gian.

Trong quá trình này, tàu sẽ đi vào vùng bị Mặt Trăng che khuất, khiến liên lạc với Trái Đất bị gián đoạn khoảng 40 phút. Phi hành đoàn dự kiến tận dụng thời gian này để chụp ảnh bề mặt Mặt Trăng và quan sát không gian sâu.

Reid Wiseman, chỉ huy sứ mệnh Artemis II, nhìn về Trái Đất qua cửa sổ của tàu vũ trụ Orion. (Ảnh: NASA)

Việc bay qua phía xa Mặt Trăng mang ý nghĩa quan trọng, giúp kiểm chứng khả năng vận hành của tàu Orion trong môi trường không gian sâu, đồng thời đánh giá các hệ thống liên lạc, điều hướng và hỗ trợ sự sống trong điều kiện xa Trái Đất.

Sau khi hoàn tất vòng bay, tàu Orion sẽ quay trở lại Trái Đất theo quỹ đạo “tự do quay về” (free-return trajectory), dự kiến hạ cánh xuống Thái Bình Dương vào ngày 10/4.

Lịch trình dự kiến sứ mệnh Artemis II bay quanh Mặt Trăng: