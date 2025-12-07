Áp thấp nhiệt đới đổi hướng bất ngờ trước khi vào Biển Đông từ ngày mai

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến trưa nay (7/12), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới đang hoạt động phía đông miền trung Philippines.

Lúc 13h, tâm áp thấp nằm ở khoảng 12 độ vĩ Bắc và 123,5 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển, theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 15-20km/h.

Đến 14h ngày mai (8/12), tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông đảo Palawan (Philippines) với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Hướng di chuyển và cường độ của áp thấp nhiệt đới lúc 13h ngày 7/12.

Đến 13h ngày 9/12, áp thấp nhiệt đới ở khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa, cách đảo Song Tử Tây khoảng 140 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm từ 10,0 độ Vĩ Bắc đến 12,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông, thuộc cấp 3, khu vực biển phía Nam giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa).

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km, cường độ suy yếu dần.

Như vậy, sau khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới vẫn duy trì cường độ cấp 6, giật cấp 8, ít có khả năng mạnh lên thành bão như dự báo trước đó.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ sáng 8/12, vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) có gió cấp 6, giật cấp 8, sóng 2-4m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong tuần tới, miền Bắc sẽ chịu tác động của một đợt không khí lạnh mạnh.

Từ đêm 8 đến ngày 16/12, Bắc Bộ chủ yếu có mưa vài nơi; riêng vùng Đông Bắc ngày và đêm 11/12 xuất hiện mưa rào rải rác, có điểm kèm dông.

Từ ngày 12 đến 13/12, nhiều nơi có mưa rào, một số khu vực có mưa to. Nền nhiệt giảm khiến đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi có khả năng rét đậm; đặc biệt từ đêm 13 đến 14/12, miền Bắc có thể bước vào đợt rét rõ rệt, vùng núi cao rét hại.

Tại Bắc Trung Bộ, thời tiết những ngày đầu chỉ có mưa vài nơi. Từ 11 đến 13/12, khu vực này ghi nhận mưa rào và dông, một số điểm mưa to; trời rét về đêm và sáng, và từ ngày 13/12 trở đi chuyển rét, có nơi rét đậm trong đêm 13-14/12.

Các tỉnh từ Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đến dải duyên hải Nam Trung Bộ có xu hướng xuất hiện mưa trong các ngày 8-10/12 và ngày 16/12.

Ngày 11/12, mưa rào và dông gia tăng, cục bộ có mưa to; từ 13 đến 15/12, khu vực này được cảnh báo khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng.

Tại Tây Nguyên, mưa rào và dông xảy ra rải rác trong một số thời điểm, đặc biệt giai đoạn 9-11/12 và 13-14/12 khi nhiều nơi có mưa vừa, mưa to cục bộ.

Khu vực Nam Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi; riêng từ 10 đến 12/12, lượng mưa tăng với các điểm mưa to rải rác.