Tin mới nhất áp thấp nhiệt đới và dự báo thời điểm đi vào Biển Đông

Lúc 7h ngày 7/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển với tốc độ khoảng 15km/h theo hướng Tây.
Khoảng 7h ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Palawan (Philippines), đổi hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km, duy trì cường độ cấp 6, giật cấp 8.
Trong ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới khả năng đi vào Biển Đông.
Dự báo đến 7h ngày 9/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng Đông Bắc quần đảo Trường Sa cách đảo Song Tử Tây khoảng 240km về phía Đông Đông Nam, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 20km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6, giật cấp 8.
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km, cường độ suy yếu dần.
Tác động của áp thấp nhiệt đới, từ sáng 8/12, vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.
Trong tháng 11, trên khu vực Biển Đông xuất hiện 3 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới gồm bão số 13 Kalmaegi đổ bộ đất Quảng Ngãi - Gia Lai vào chiều tối 6/11 với cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 14; bão số 14 Fung - Wong (Phượng Hoàng) và bão số 15 Koto vừa suy yếu thành vùng áp thấp.
Cũng trong tháng 11, một áp thấp nhiệt đới chưa từng xuất hiện trong lịch sử khí tượng đi vào Biển Đông trong ngày 29/11. Áp thấp nhiệt đới bắt nguồn từ cơn bão Senyar, di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương, đi xuyên qua khu vực Malaysia sang khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.
Theo số liệu khí tượng từ năm 1951 đến nay, từng ghi nhận một số áp thấp nhiệt đới hình thành ở vĩ độ dưới 5 độ Bắc (gần khu vực xích đạo), song hầu hết đều di chuyển theo hướng Tây. Việc một áp thấp nhiệt đới xuất hiện ở vĩ độ rất thấp nhưng lại dịch chuyển về phía Đông, như hình thái đang diễn ra ở khu vực phía Đông Malaysia, được đánh giá là cực kỳ hiếm, thậm chí gần như chưa từng ghi nhận.
Trong tháng 12, trên Biển Đông khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, trên Biển Đông xuất hiện 1 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,2 cơn.
Thiên tai khí tượng thủy văn ngày càng diễn biến nhanh, phức tạp và cực đoan. Bên cạnh các kênh dự báo, cảnh báo chính thức, thông tin từ mạng xã hội và các chuyên gia độc lập góp phần lan tỏa rộng rãi hơn. Tuy nhiên, việc chia sẻ thiếu kiểm chứng, suy diễn hoặc phóng đại có thể gây hoang mang dư luận, làm giảm hiệu quả công tác ứng phó và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai.
Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, với mong muốn tiếp tục tăng cường phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về một số loại hình thiên tai; đồng thời, đa dạng hóa kênh thông tin, đưa thông tin dự báo khí tượng thuỷ văn ngày càng gần gũi, dễ tiếp cận tới người sử dụng, Cục Khí tượng Thuỷ văn triển khai “Tổng đài khí tượng thuỷ văn Việt Nam - 1900 1260”.
Thông qua số điện thoại 1900 1260, Tổng đài sẽ cung cấp tự động kiến thức về một số loại hình thiên tai ở Việt Nam và các thông tin dự báo khí tượng thuỷ văn cập nhật nhất trên phạm vi cả nước.
