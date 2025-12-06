Dự báo thời tiết 10 ngày: Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới, miền Bắc rét đậm

(VTC News) -

Tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, chiều nay 6/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng ven biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39- 49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5-10km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới tiếp tục trên khu vực miền Trung Philippines, đổi hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và duy trì cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: NCHMF)

Đến 13h ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 15-20km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, di chuyển nhanh hơn, mỗi giờ đi được 20-25km, cường độ ít thay đổi.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, từ gần sáng 8/12, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Dự báo thời tiết cả nước trong 10 ngày tới

Từ đêm nay 6/12 đến 8/12, Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trong đó, ngày và đêm 7/12, khu vực này chuyển mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thời tiết Bắc Trung Bộ cũng xuất hiện mưa vài nơi trong đêm 6/12. Tuy nhiên, trong 2 ngày 7-8/12, khu vực này mưa rải rác. Trời rét về đêm và sáng.

Các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trong đêm 6/12. Từ 7-8/12, các địa phương này có mưa, mưa rào, cục bộ mưa to và dông.

Trong thời kỳ dự báo, thời tiết các khu vực khác phổ biến mưa rào và dông vài nơi.

Nhận định thời tiết từ đêm 8/12 đến ngày 16/12, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa vài nơi trong nhiều ngày, trời rét về đêm và sáng, vùng núi có nơi rét đậm. Trong đó, phía Đông Bắc Bộ ngày và đêm 11/12 mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khoảng 12-13/12, Bắc Bộ khả năng mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Dự báo ngày 13/12, khu vực này trời chuyển rét, riêng từ đêm 13-14/12 có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại sau khi đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh.

Bắc Trung Bộ mưa vài nơi. Khoảng ngày 11-13/12, khu vực này mưa rào và có nơi có dông, có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét, khoảng 13/12 trời chuyển rét, từ đêm 13-14/12 có nơi rét đậm.

Quảng Trị, TP Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ ngày 8-10/12 và ngày 16/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày 11-12 mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Ngày 13-15/12, các địa phương này có thể xảy ra mưa lớn diện rộng.

Cao Nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, thời kỳ từ 9-11/12 và ngày 13-14/12 có mưa, mưa rào rải rác có nơi có dông, cục bộ mưa to.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Từ 10-12/12, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.