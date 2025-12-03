Áp thấp nhiệt đới hướng về vùng biển Đắk Lắk - Khánh Hòa, trong hôm nay suy yếu

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 7h ngày 3/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 15 Koto) trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39- 49km/h), giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ 5- 10km/h.
Dự báo đến 19h cùng ngày, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hòa, duy trì hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
Tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hoà gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.
Dự báo về đợt không khí lạnh gây rét ở miền Bắc và đợt mưa lớn diện rộng ở miền Trung, cơ quan khí tượng cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi.
Ngày và đêm 3/12, không khí lạnh tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Trung Bộ.
Thời tiết Hà Nội cũng có mưa và mưa nhỏ rải rác có thể giúp cải thiện phần nào tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội. Từ đêm 3/12, khu vực này trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18°C.
Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 15 Koto, trên cao là nhiễu động trong đới gió đông nên đêm qua và sáng nay, TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ đã có mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 2/12 đến 8 giờ ngày 3/12 có nơi trên 60mm như: trạm Tam Trà (TP Đà Nẵng) 70,6mm; trạm Đắk Gằn (Lâm Đồng) 81,4mm…
Ngày và đêm hôm nay, Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục mưa vừa, mưa to, lượng mưa dao động 40-100mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.
Ngày và đêm 4/12, Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 40-80mm, cục bộ mưa rất to trên 150mm.
