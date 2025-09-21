Anh, Canada và Australia công nhận Nhà nước Palestine

(VTC News) -

Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết: "Hôm nay, để khôi phục hy vọng hòa bình cho người Palestine và người Israel cũng như giải pháp hai Nhà nước, Vương quốc Anh chính thức công nhận Nhà nước Palestine".

Chỉ vài phút trước đó, Canada cũng trở thành quốc gia đầu tiên trong nhóm G7 công nhận Nhà nước Palestine khi Thủ tướng Mark Carney cam kết ủng hộ "tương lai hòa bình cho cả Palestine và Israel". Tương tự, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đưa ra tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine "độc lập và có chủ quyền".

Người dân cầm cờ Palestine tham dự một cuộc tuần hành. (Ảnh: Xinhua)

Động thái này có thể giúp Palestine nâng cao vị thế ngoại giao và mở ra khả năng ký kết các hiệp ước. Tuy nhiên, những động thái này khó có khả năng thay đổi thực tế khốc liệt tại dải Gaza - nơi cuộc khủng hoảng nhân đạo tiếp tục trở nên tồi tệ hơn sau gần hai năm xảy ra xung đột.

Hồi tháng 7, Anh cũng từng tuyên bố sẽ công nhận Palestine là quốc gia trừ khi chính phủ Israel "thực hiện bước đi thực chất để chấm dứt tình hình kinh hoàng" ở Gaza và sự công nhận chính thức này diễn ra trong bối cảnh quốc tế ngày càng chỉ trích Israel về những cuộc tấn công trong thời gian gần đây.

“Trước nỗi kinh hoàng ngày càng gia tăng ở Trung Đông, chúng tôi đang hành động để duy trì khả năng hòa bình và giải pháp hai Nhà nước. Điều đó có nghĩa là tạo ra một Israel an toàn và vững chắc cùng với một Nhà nước Palestine khả thi. Hiện tại, chúng ta không có cả hai điều đó", Thủ tướng Starmer nhấn mạnh.

Quyết định của Anh khiến đồng minh thân cận Israel cũng như Mỹ tức giận, vì họ cho rằng việc công nhận này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho những kẻ cực đoan và là phần thưởng cho Hamas, lực lượng lãnh đạo vụ tấn công khủng bố vào Israel ngày 7/10/2023 khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và khoảng 250 người bị bắt làm con tin.

Giải pháp "hai Nhà nước" là ý tưởng thiết lập hai Nhà nước có lãnh thổ tách biệt, trong đó một Nhà nước cho người Israel và một Nhà nước cho người Palestine. Khái niệm này xuất hiện trước khi Nhà nước Israel thành lập năm 1948, thời điểm kết thúc quyền ủy trị của người Anh đối với Palestine. Tuy nhiên, bạo lực và chiến tranh bùng phát trong những thập kỷ sau đó đã cản trở nỗ lực này.

Theo các cơ quan y tế Palestine, có hơn 65.000 người thiệt mạng ở dải Gaza kể từ tháng 10/2023 cho đến nay, bao gồm hàng nghìn trẻ em. Cùng với đó, phần lớn lãnh thổ tại dải Gaza đã bị phá hủy và nhiều người dân phải rời bỏ nhà cửa.