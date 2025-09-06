Người dân Palestine từ chối rời khỏi thành phố Gaza

Lực lượng Israel đã tấn công vào vùng ngoại ô của thành phố Gaza trong nhiều tuần sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra lệnh cho quân đội chiếm giữ thành phố. Thủ tướng Netanyahu cho biết Gaza là thành trì của Hamas và việc chiếm giữ thành phố này là thực sự cần thiết.

Tuy nhiên, cuộc tấn công này đe dọa sẽ khiến hàng trăm nghìn người Palestine đang trú ẩn tại đây phải di dời sau gần hai năm giao tranh. Trước chiến tranh, khoảng một triệu người, tức là gần một nửa dân số Gaza, sống tại thành phố này. Rất nhiều người dân ở đây đã phải di dời trước đó trong gần 2 năm qua nhưng sau đó lại quay trở về. Một số cư dân cho biết họ từ chối bị di dời lần nữa.

Các em nhỏ ngồi trên đống đổ nát của ngôi nhà bị phá hủy do xung đột ở Gaza. (Ảnh: THX)

“Trước đây chúng tôi đã di tản về phía nam, cũng có những người chết ở đó vì bị trúng bom - bất cứ nơi nào chúng tôi đến đều có bom đạn - chúng tôi đã đi từ khu vực này sang khu vực khác, từ Rafah đến Khan Younis, từ Khan Younis đến al-Balah, bom đạn ở khắp mọi nơi. Sau đó chúng tôi đến đây. Tất cả đều như nhau - tất cả đều vô ích. Thế là đủ rồi”, một người dân ở Gaza cho biết.

“Tờ rơi này đề cập rằng quân đội chiếm đóng tuyên bố có một khu vực an toàn nhân đạo ở miền Nam. Điều chúng tôi muốn nói là không có khu vực nào an toàn, toàn bộ khu vực này đều nguy hiểm. Chúng tôi sẽ không rời khỏi thành phố (Gaza) dù thế nào đi nữa”, một người khác nói.

Theo các quan chức Israel, Thủ tướng Netanyahu, được các đồng minh cánh hữu trong liên minh hậu thuẫn, đã ra lệnh chiếm Thành phố Gaza bất chấp lời khuyên của giới lãnh đạo quân sự Israel. Bất chấp sự do dự, quân đội đã triệu tập hàng chục nghìn quân dự bị để hỗ trợ chiến dịch.

Cuộc xung đột ở Gaza ngày càng khiến Israel bị cô lập về mặt ngoại giao, khi một số đồng minh thân cận nhất lên án chiến dịch đã tàn phá vùng lãnh thổ nhỏ bé này.