Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 12/9 áp đảo thông qua nghị quyết kêu gọi các bước “cụ thể, có thời hạn và không thể đảo ngược” hướng tới giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine.

Có 142 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết mang tên Tuyên bố New York về giải quyết hòa bình vấn đề Palestine và thực hiện giải pháp hai nhà nước. Nghị quyết đồng thời kêu gọi Hamas trả tự do cho tất cả con tin và lên án cuộc tấn công đẫm máu ngày 7/10/2023.

Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi thành lập nhà nước Palestine.

10 nước phản đối, bao gồm Israel, Mỹ, Argentina, Hungary, Micronesia, Nauru, Palau, Papua New Guinea, Paraguay và Tonga. Có 12 quốc gia bỏ phiếu trắng.

Nghị quyết kêu gọi “hành động tập thể nhằm chấm dứt chiến tranh tại Gaza, đạt được một giải pháp công bằng, hòa bình và bền vững cho xung đột Israel-Palestine dựa trên thực thi hiệu quả giải pháp hai nhà nước". Văn bản này đã được Liên đoàn Ả Rập ủng hộ, trước đó vào tháng 7, 17 quốc gia thành viên Liên hợp quốc cùng ký, trong đó có nhiều nước Ả Rập.

Tuyên bố nhấn mạnh Hamas phải chấm dứt quyền lực ở Gaza, giao nộp vũ khí cho Chính quyền Palestine, với sự tham gia và hỗ trợ quốc tế, hướng đến việc thiết lập một nhà nước Palestine độc lập và có chủ quyền.

Ngoài ra, Tuyên bố New York cũng nêu khả năng triển khai một phái bộ quốc tế tạm thời dưới ủy quyền của Hội đồng Bảo an LHQ, nhằm ổn định tình hình và hỗ trợ việc chuyển giao trách nhiệm an ninh cho Chính quyền Palestine.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc ngày 22/9 tại New York, do Riyadh và Paris đồng chủ trì, với sự tham dự của Anh, Pháp, Canada, Australia và Bỉ - những nước dự kiến sẽ chính thức công nhận nhà nước Palestine. Israel đã chỉ trích động thái này.

Cuộc chiến tại Gaza khởi nguồn từ ngày 7/10/2023, khi hàng nghìn tay súng Hamas vượt biên giới tấn công Israel, giết chết khoảng 1.200 người và bắt giữ 251 con tin. Đến nay, Hamas vẫn giam giữ 48 con tin, trong đó ít nhất 26 người đã chết, 20 người được cho là còn sống và 2 người khác có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Trong khi đó theo cơ quan y tế do Hamas điều hành ở Gaza, hơn 64.000 người Palestine đã thiệt mạng hoặc mất tích trong xung đột.

Sau hơn hai năm chiến tranh tàn phá Gaza, cùng việc Israel mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây và ý định sáp nhập lãnh thổ, nhiều chuyên gia lo ngại về khó khăn cho giải pháp hai nhà nước.