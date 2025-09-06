Học giả nổi tiếng Palestine chết vì đói tại Gaza

(VTC News) -

Thời báo Egypt cho biết, Nhà văn Omar Harb trút hơi thở cuối cùng trong một căn lều đổ nát với tình trạng suy dinh dưỡng và suy kiệt sức khỏe do tình trạng phong tỏa kéo dài tại Gaza.

Egypt Today nhấn mạnh rằng sự ra đi của một học giả tên tuổi như Omar Harb đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng trí thức Palestine và thế giới Arab, coi đây là cái chết mang tính biểu tượng cho “một nền văn hóa đang bị bào mòn bởi chiến tranh và phong tỏa”.

Ông Harb có nhiều bằng cấp về tâm lý học và tốt nghiệp trường Đại học Al-Azhar danh tiếng của Ai Cập. Ông là học giả, nhà văn và nhà thơ nổi tiếng, hoạt động tích cực trong lĩnh vực của mình cho đến khi xảy ra cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza.

Ông Omar Harb (phải) từng nặng gần 120 kg, nhưng khi xuất hiện trên truyền thông lần cuối trước khi qua đời, ông chỉ nặng chưa tới 40 kg. (Ảnh: Middle East Eye)

Ông Harb đã mất ít nhất 26 thành viên trong gia đình, trong đó có vợ, các con và các cháu. Năm ngôi nhà của các thành viên trong gia đình ông Harb đã bị phá hủy vì những đợt tấn công của Israel.

Theo các nguồn tin khu vực và quốc tế, ông Harb, một giáo sư đại học đồng thời là nhà nghiên cứu và tác giả có nhiều tác phẩm văn học, đã rơi vào tình trạng suy yếu nghiêm trọng trong những tuần gần đây khi không được tiếp cận đủ lương thực và thuốc men.

Trước tháng 10/2023, ông Harb nặng gần 120 kg, nhưng khi xuất hiện trên truyền thông lần cuối trước khi qua đời, ông chỉ nặng chưa tới 40 kg, với thân hình gầy gò, tiều tụy.

Báo Middle East Eye mô tả cái chết của Omar Harb là minh chứng rõ rệt cho cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, nơi hàng trăm nghìn người đang phải đối mặt với nạn đói. TRT World cho biết ông Harb vốn đang điều trị ung thư, nhưng tình trạng thiếu dinh dưỡng và khan hiếm y tế đã khiến bệnh trở nên trầm trọng, cuối cùng cướp đi mạng sống của ông.

Chính quyền Israel bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm khi lệnh phong tỏa nghiêm ngặt đã khiến dòng viện trợ lương thực và thuốc men vào Gaza gần như tê liệt.

Trong bối cảnh chiến sự tiếp diễn, Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo quốc tế tiếp tục cảnh báo rằng nạn đói có nguy cơ lan rộng, đe dọa hàng chục nghìn sinh mạng ở Gaza. Cái chết của Omar Harb đang được nhắc đến như lời kêu gọi khẩn thiết cộng đồng quốc tế phải hành động để chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây.

Theo Bộ Y tế Gaza, 1,9 triệu người đang bị suy dinh dưỡng. Báo cáo cho biết ít nhất 641.000 người trong số đó đang phải chịu đựng nạn đói nghiêm trọng nhất. Vào cuối tháng 8, nạn đói đã chính thức được tuyên bố tại Gaza lần đầu tiên bởi Phân loại giai đoạn thực phẩm tích hợp (IPC), tổ chức giám sát nạn đói toàn cầu do Liên hợp quốc hậu thuẫn.