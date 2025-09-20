Chuẩn bị công nhận nhà nước Palestine, nội bộ Pháp tranh luận gay gắt về Gaza

Tháng 7 năm ngoái, Tổng thống Macron đã công bố một bức thư gửi Tổng thống Palestine Abbas, xác nhận ý định của Pháp trong việc thúc đẩy công nhận nhà nước Palestine và nỗ lực thuyết phục các đối tác khác làm điều tương tự. Từ sau tuyên bố của Tổng thống Macron, Anh, Canada, Australia và Bỉ đã làm theo.

Tuy nhiên, Anh cũng tuyên bố có thể rút lại nếu Israel thực hiện các bước để giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza và cam kết theo đuổi tiến trình hòa bình lâu dài.

Pháp là nơi có cộng đồng Do Thái và Hồi giáo lớn nhất châu Âu. Cuộc tranh luận công khai về Gaza đã trở nên gay gắt kể từ khi cuộc xung đột Israel-Hamas bắt đầu cách đây 2 năm. Những tội ác xuất phát từ thù hận đang gia tăng trên khắp nước Pháp, bao gồm cả những vụ việc bài Do Thái.

Đầu năm nay, 5 cơ sở Do Thái đã bị phun sơn xanh ở Paris. Tổng thống Macron đã công khai chỉ trích chủ nghĩa bài Do Thái và tăng cường an ninh để bảo vệ các giáo đường Do Thái và các trung tâm Do Thái khác để ứng phó với các sự cố bài Do Thái liên quan đến xung đột ở Gaza.

Tổng thống Pháp Macron.

Đối với các nhà hoạt động đã biểu tình trên khắp nước Pháp kể từ khi Israel phát động chiến tranh ở Gaza gần hai năm trước, việc công nhận nhà nước Palestine là một động thái đáng chú ý mặc dù hơi muộn.

Bà Anne Tuaillon, Chủ tịch Hiệp hội Đoàn kết Pháp-Palestine chia sẻ: “Chúng tôi đã yêu cầu sự công nhận này từ Pháp trong nhiều năm. Do đó, chúng tôi hài lòng rằng sự công nhận này đang được thực hiện. Nhưng sự công nhận đó là gì? Đó mới là một sự công nhận ngoại giao, chứ không phải sự công nhận thực sự. Có một vùng đất bị đô hộ, một dân tộc sống dưới sự chiếm đóng và bị phân biệt đối xử”.

Một số người dân Pháp cho rằng ưu tiên hiện nay vẫn là chấm dứt xung đột: “Tổng thống Pháp có cử chỉ tuy hơi muộn nhưng chúng ta không thể trách ông ấy. Chúng ta chỉ có thể hoan nghênh vì động thái này. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng Pháp là quốc gia thứ 148 công nhận Nhà nước Palestine và ưu tiên hiện nay là cần ngăn chặn cuộc thảm sát ở Gaza, khi người dân đang chết đói, chết dưới bom đạn. Chúng ta đang chứng kiến ​​những tòa nhà cuối cùng sụp đổ”.

Các quốc gia có ý định công nhận nhà nước Palestine cho biết những động thái này nhằm gây áp lực buộc Israel chấm dứt cuộc tấn công tàn khốc vào Gaza, hạn chế việc xây dựng các khu định cư Do Thái mới ở Bờ Tây và tái cam kết thực hiện tiến trình hòa bình với người Palestine.