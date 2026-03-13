Ăn vài miếng cá chình, nhóm du khách tê buốt toàn thân

(VTC News) -

Mười du khách phải nhập viện sau bữa tối ngày 7/3 tại một nhà hàng ven biển Nam Bộ, trong đó có món cá chình. Các bác sĩ xác định họ bị ngộ độc ciguatera - dạng ngộ độc do ăn cá biển chứa độc tố ciguatoxin.

Theo chia sẻ của nhóm du khách, trong bữa ăn tối hôm đó mọi người dùng cá chình, tôm tít và sò. Chỉ sau thời gian ngắn, từ vài phút đến khoảng ba giờ sau bữa ăn, nhiều người bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu bất thường.

Ban đầu, họ cảm thấy đau rát ở họng và miệng, tê bì môi và lưỡi. Sau đó các triệu chứng lan rộng toàn thân như đau nhức cơ, mỏi khớp tay chân, yếu cơ, chóng mặt, buồn nôn, nôn, đau bụng và đi ngoài phân lỏng. Một số người còn tức ngực, mệt nhiều, tụt huyết áp.

Đáng chú ý, nhiều bệnh nhân cho biết khi chạm vào nước có cảm giác đau buốt, thậm chí lúc đi vệ sinh cũng thấy đau rát khó chịu. Người ăn ít nhất trong nhóm, chỉ khoảng hai miếng cá, vẫn xuất hiện các biểu hiện tương tự.

Nhận thấy tình trạng bất thường, cả đoàn được sơ cứu tại địa phương. Sáu người sau đó được chuyển đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai ngày 8/3 để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Sau khi thăm khám và khai thác yếu tố dịch tễ, các bác sĩ xác định đây là một chùm ca ngộ độc ciguatera liên quan đến việc ăn cá chình chứa độc tố ciguatoxin.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai kiểm tra phản xạ của các bệnh nhân ngộ độc cá chình.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, cho biết ngộ độc ciguatera là loại ngộ độc cá biển phổ biến nhất, thậm chí gặp nhiều hơn ngộ độc cá nóc, nhưng lại ít được người dân và cả nhân viên y tế chú ý.

Độc tố ciguatoxin có nguồn gốc từ vi tảo Gambierdiscus toxicus sống trong nước biển. Cá nhỏ ăn tảo, cá lớn ăn cá nhỏ, qua chuỗi thức ăn này độc tố tích lũy dần trong các loài cá lớn sống ở rạn san hô.

Nhiều loài cá có thể chứa ciguatoxin, đặc biệt là cá nhồng, cá hồng, cá tầm, cá cháo, cá cam, cá chình, cá mú, cá mó, cá vược hay cá mập.

Theo chuyên gia, điều nguy hiểm là độc tố này hoàn toàn không màu, không mùi, không vị và không bị phá hủy khi nấu chín, đông lạnh, ướp muối hay phơi khô. Một con cá nhiễm độc vẫn có hình dạng và mùi vị bình thường, rất khó nhận biết bằng cảm quan.

Hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho ciguatoxin. Việc điều trị chủ yếu là xử trí triệu chứng, theo dõi hô hấp, ổn định nhịp tim và huyết áp, giảm đau và phòng biến chứng.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, phòng ngừa vẫn là biện pháp quan trọng nhất. Người dân nên hạn chế ăn số lượng lớn các loài cá biển sống tự nhiên có nguy cơ cao, đặc biệt tránh ăn nội tạng cá vì đây là nơi tích tụ nhiều độc tố.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc sau khi ăn cá biển, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế. Trong quá trình chờ cấp cứu cần theo dõi dấu hiệu liệt cơ, khó thở, rối loạn nhịp tim hoặc tụt huyết áp để xử trí kịp thời.

Hiện sáu bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.