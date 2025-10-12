Ăn trứng sai cách dễ tăng cholesterol, hại gan

(VTC News) -

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trứng còn cung cấp lecithin – chất béo tốt có tác dụng điều hòa lượng cholesterol trong máu. Vì vậy, người khỏe mạnh, không có bệnh lý nền hoàn toàn có thể ăn mỗi ngày một quả.

Lòng trắng trứng không chứa chất béo, giàu các khoáng chất như kali, magie, niacin, riboflavin..., rất có lợi cho sức khỏe. Trong khi đó, lòng đỏ chứa ít protein hơn nhưng lại dồi dào vitamin A, B6, B12, D, canxi, folate, omega-3, cùng các axit béo thiết yếu và cholesterol. Nhờ vậy, lòng đỏ được xem là phần giàu dưỡng chất nhất của quả trứng.

Tuy nhiên, không phải quả trứng nào cũng có giá trị dinh dưỡng giống nhau. Hàm lượng dinh dưỡng phụ thuộc vào kích thước của trứng cũng như cách chế biến. Việc thêm dầu mỡ, bơ, xúc xích, thịt xông khói hay phô mai vào món trứng có thể làm tăng đáng kể lượng calo, thậm chí khiến bữa ăn trở nên mất cân bằng dinh dưỡng.

Trứng giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe nhưng ăn không đúng cách có thể gây hại.

Đối với người đang trong chế độ giảm cân, trứng là lựa chọn phù hợp cho bữa sáng vì tạo cảm giác no lâu. Tuy nhiên, không nên chỉ ăn mỗi trứng mà nên kết hợp thêm bánh mì nguyên cám, rau xanh và trái cây để đảm bảo đủ năng lượng và dinh dưỡng cho cả ngày.

Trẻ em cũng được khuyến nghị ăn một quả trứng mỗi ngày để cung cấp choline – dưỡng chất quan trọng giúp phát triển trí não và khả năng nhận thức.

Tuy nhiên, những người mắc bệnh gan, đặc biệt là gan nhiễm mỡ, cần cẩn trọng khi ăn trứng. Dù cholesterol trong trứng không ảnh hưởng nghiêm trọng đến người khỏe mạnh nhưng với người có rối loạn chuyển hóa mỡ, việc tiêu thụ quá nhiều trứng, đặc biệt là lòng đỏ, có thể làm tăng cholesterol trong máu.

Người bị gan nhiễm mỡ chỉ nên ăn 2–3 quả trứng mỗi tuần, ưu tiên trứng luộc thay vì các món chiên rán nhiều dầu mỡ. Trong trường hợp men gan cao hoặc gan nhiễm mỡ ở mức độ trung bình đến nặng, nên cân nhắc thay thế trứng bằng các nguồn protein lành mạnh hơn như cá, đậu phụ, thịt nạc trắng...

Trứng vẫn là nguồn thực phẩm vàng nếu được sử dụng hợp lý, đặc biệt khi kết hợp với lối sống lành mạnh, chế độ ăn cân bằng và luyện tập thường xuyên. Việc ăn trứng hàng ngày không gây hại nếu bạn không mắc bệnh lý nền và không kết hợp với thực phẩm giàu chất béo xấu.

Tóm lại, thay vì loại bỏ trứng khỏi khẩu phần ăn vì lo ngại cholesterol, hãy tập trung vào cách chế biến, liều lượng và tình trạng sức khỏe cá nhân để tận dụng tối đa lợi ích mà trứng mang lại.