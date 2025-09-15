Khi nào trẻ cần tránh ăn trứng gà?

(VTC News) -

Thành phần dinh dưỡng của trứng

Trứng là loại thức ăn có giá trị dinh dưỡng đặc biệt cao. Trong trứng đủ chất đạm, chất béo, vitamin, chất khoáng, các men. Trứng có giá thành rẻ, dễ mua, dễ chế biến và các món từ trứng thường được nhiều trẻ em ưa chuộng. Trứng cũng cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng cho chế độ ăn của trẻ.

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời ThS.BS Trần Thị Minh Nguyệt - Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, thành phần dinh dưỡng cụ thể có chứa trong 100g trứng ăn vào như sau:

- Với trứng gà:166 Kcal, 14,8g protein, 11,6g lipid, 0,5g glucid, 55mg canxi, 2,7mg sắt, 470 mg cholesterol.

- Với trứng vịt: 184 Kcal, 13g protein, 14,2g lipid, 1g glucid, 71mg canxi, 3,2mg sắt, 844mg cholesterol.

Ngoài các chất dinh dưỡng trên, trứng gà còn chứa chất béo lecithin, là nguồn chất béo tham gia vào thành phần tế bào và dịch thể của các tổ chức, đặc biệt là não bộ. Ngoài ra, chất này còn điều hòa lượng cholesterol trong máu, hạn chế quá trình tổng hợp cũng như bài tiết cholesterol ra khỏi cơ thể. Bên cạnh đó, lòng đỏ trứng còn chứa các vitamin và chất khoáng như B1, B6, A, D, K và kẽm, đồng, mangan, i-ốt.

Với nguồn dưỡng chất đa dạng như trên, trứng là loại thực phẩm cần thiết và cân đối dinh dưỡng cho cơ thể, phù hợp với nhiều đối tượng, kể cả trẻ em và người cao tuổi.

Trứng nên được đưa vào thực đơn hàng ngày của trẻ em từ 7 tháng tuổi trở lên.

Trứng tốt cho trẻ em nhưng cần ăn đúng cách.

Không nên cho trẻ ăn trứng khi nào?

Tuy trứng rất giàu dinh dưỡng, tốt cho trẻ nhỏ nhưng báo VnExpress dẫn lời Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Hằng, khoa Dinh dưỡng tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết dưới đây là một số trường hợp nên tránh hoặc hạn chế ăn trứng gà.

Trẻ dưới 6 tháng tuổi có hệ tiêu hóa và miễn dịch còn non yếu, chưa sẵn sàng ăn các thức ăn bổ sung, dễ gây rối loạn tiêu hóa, dị ứng. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong 6 tháng đầu đời, bé chỉ nên bú sữa mẹ hoàn toàn.

Trẻ dị ứng có biểu hiện nổi mày đay, phát ban, ngứa da, sưng môi, mí mắt, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, thở khò khè sau ăn trứng. Trẻ dưới một tuổi chỉ nên ăn lòng đỏ, vì trong lòng trắng trứng có chứa protein như ovomucoid, ovalbumin là những tác nhân gây phản ứng dị ứng.

Trẻ đang bị rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, nôn trớ tránh ăn nhiều trứng vì có thể khiến rối loạn tiêu hóa kéo dài. Phụ huynh nên đợi khi bé ổn định rồi mới cho ăn lại với số lượng tăng dần theo khả năng tiêu hóa của trẻ.

Trẻ mắc bệnh gan, thận mạn tính nên hạn chế ăn trứng, đặc biệt là lòng đỏ do chứa nhiều phốt pho, tiền chất trimethylamine N-oxide, choline không có lợi cho bệnh thận mạn tính. Hàm lượng cholesterol trong lòng đỏ trứng cao, nếu tiêu thụ quá nhiều có thể làm tăng gánh nặng cho gan.

Trẻ bị rối loạn chuyển hóa lipid chỉ nên ăn 1-2 quả mỗi tuần. Trứng là thực phẩm có hàm lượng cholesterol cao (khoảng 200 mg cholesterol trong quả trứng gà).

Trẻ em nên ăn bao nhiêu trứng mỗi ngày là đủ?

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời ThS.BS. Trần Thị Minh Nguyệt cho biết, dưới đây là những lý do bạn nên cho trẻ ăn trứng mỗi ngày:

- Trứng được xếp vào nhóm thực phẩm protein, cùng với hải sản, thịt gà, thực phẩm từ đậu nành, quả hạch, hạt và thịt đỏ. Theo hướng dẫn dinh dưỡng, trẻ em từ 9-13 tuổi nên nhận được lượng tương đương từ khoảng 150g từ nhóm thực phẩm này mỗi ngày, trong khi trẻ nhỏ hơn có thể chỉ cần lượng khoảng 100-120g. Một quả trứng được tính khoảng 30g trong nhóm thực phẩm protein.

Vì vậy, nếu bé đã ăn một quả trứng vào bữa sáng, hãy chọn một loại protein khác vào bữa trưa và bữa tối. Điều này không chỉ cung cấp nhiều chất dinh dưỡng mà còn đa dạng về kết cấu và hương vị.

- Trứng là nguồn choline tốt: Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời TS. BS Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam cho biết, trứng rất tốt cho trẻ em. Trẻ em có thể ăn 1 - 2 quả trứng mỗi ngày. Trứng cũng là nguồn cung cấp choline dồi dào. Choline là một chất dinh dưỡng thiết yếu hỗ trợ phát triển nhận thức. Một quả trứng luộc lớn có khoảng 147mg choline. Lượng khuyến nghị cho trẻ em là:

150mg mỗi ngày từ 7 tháng đến 1 tuổi

200mg mỗi ngày từ 1-3 tuổi

250mg mỗi ngày từ 4-8 tuổi

375mg mỗi ngày từ 9-13 tuổi

550mg mỗi ngày từ 14-18 tuổi

Vì vậy, 1-2 quả trứng mỗi ngày sẽ đáp ứng nhu cầu choline cho trẻ nhỏ. Trẻ lớn hơn và thanh thiếu niên sẽ cần nhận phần còn lại của lượng choline từ nhiều trứng hơn hoặc các nguồn choline khác, chẳng hạn như thịt, gia cầm, cá, các sản phẩm từ sữa, hạt, quả hạch và ngũ cốc nguyên hạt.

- Trứng chứa lutein và zeaxanthin: Đây là những chất dinh dưỡng quan trọng thúc đẩy sức khỏe của mắt. Những vitamin này là carotenoids (sắc tố vàng và đỏ) và được tìm thấy trong trứng cũng như nhiều loại rau quả có màu vàng và cam. Một quả trứng luộc chín chứa 353mcg lutein và zeaxanthin. Tùy theo độ tuổi mà cho trẻ ăn trứng với số lượng khác nhau:

Trẻ 6-7 tháng tuổi: chỉ nên ăn 1/2 lòng đỏ trứng gà/bữa, ăn 2-3 lần/tuần.

Trẻ 8-12 tháng tuổi: ăn 1 lòng đỏ/bữa, ăn 3-4 bữa trong 1 tuần.

Trẻ 1-2 tuổi: nên ăn 3-4 quả trứng/tuần, ăn cả lòng trắng.

Trẻ từ 2 tuổi trở lên nếu bé thích trứng có thể cho ăn 1 quả trứng gà/ngày.