Tại sao ăn trứng giúp giảm cân hiệu quả?

Trứng bổ dưỡng và ít calo

Theo Medical News Today, quả trứng luộc chín cỡ lớn chứa khoảng 77,5 calo và nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, gồm:

- Lutein và zeaxanthin: Các chất chống oxy hóa hỗ trợ thị lực khỏe mạnh.

- Vitamin D: Giúp xương chắc khỏe và tăng cường chức năng miễn dịch.

- Choline: Thúc đẩy quá trình trao đổi chất và hỗ trợ phát triển não bộ thai nhi.

Cách đơn giản nhất để giảm cân là cắt giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Việc thêm trứng vào chế độ ăn uống có thể giúp ích cho kế hoạch kiểm soát cân nặng của bạn.

Ăn trứng để giảm cân là phương pháp nhiều người áp dụng (Ảnh: Eatingwell)

Giàu protein, tạo cảm giác no lâu

Trứng là loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và tạo cảm giác no do nó có hàm lượng protein cao. Các loại thực phẩm giàu protein được biết đến với khả năng giảm cảm giác thèm ăn và tăng cảm giác no so với những thực phẩm ít protein hơn.

Nghiên cứu chỉ ra rằng các bữa ăn có trứng, đặc biệt khi kết hợp với nguồn chất xơ, sẽ thúc đẩy cảm giác no và giảm lượng thức ăn nạp vào trong các bữa ăn sau.

Thúc đẩy quá trình trao đổi chất

Ngoài việc giúp giảm cảm giác thèm ăn, protein trong trứng còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Cơ thể bạn cần năng lượng để tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng từ thức ăn. Protein là loại thực phẩm tiêu tốn nhiều năng lượng nhất trong quá trình này.

Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng nhiệt của thực phẩm (TEF). TEF của protein cao hơn đáng kể so với carbohydrate và chất béo, điều này có nghĩa là ăn protein sẽ giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn.

4 cách ăn trứng giúp giảm cân hiệu quả

Theo Time of India, dưới đây là 4 cách ăn trứng giúp giảm cân hiệu quả.

Trứng luộc

Trứng luộc lành mạnh, bổ dưỡng, dễ ăn và tốn ít thời gian chế biến. Bạn có thể dùng trứng luộc cho bữa sáng, bữa ăn nhẹ trước hoặc sau khi tập luyện.

Trứng chiên với rau chân vịt

Rau chân vịt là lựa chọn lành mạnh để kết hợp với trứng. Bạn hãy phi thơm một ít hành tây, thêm rau chân vịt vào, đánh tan 2 quả trứng trong bát với tiêu và muối, sau đó đổ lên trên hỗn hợp hành tây và rau chân vịt đã xào.

Bạn đã có một bữa sáng bổ dưỡng và lành mạnh được chuẩn bị chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút.

Salad trứng

Nếu bạn là người yêu thích salad, món salad trứng là một trong những sự lựa chọn tốt nhất. Nó béo, đậm đà và giàu protein. Bạn chỉ cần thêm rau củ quả, muối, tiêu, một chút sốt mayonnaise và trứng luộc vào là đã có một món ăn ngon giúp giảm cân.

Trứng ốp la

Một trong những lựa chọn hoàn hảo cho bữa sáng chính là món trứng ốp la – nhanh chóng, dễ chế biến lại đậm đà hương vị. Bạn có thể thêm rau củ tùy thích để tăng phần dinh dưỡng hoặc giữ nguyên cách làm đơn giản truyền thống.