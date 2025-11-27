Ám ảnh vụ cháy khủng khiếp nhất Hong Kong gần 30 năm qua

(VTC News) -

Lửa bao trùm các toà nhà tại tổ hợp Wang Fuk Court.

Giám đốc cấp cao của Lực lượng Cảnh sát Hong Kong Eileen Chung cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 người có liên quan trực tiếp đến vụ hoả hoạn xảy ra tại tổ hợp Wang Fuk Court khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và hàng trăm người vẫn đang mất tích.

Bà Eileen Chung thông tin thêm 3 người này có độ tuổi từ 52 đến 68 tuổi, họ làm việc tại công ty xây dựng đang thực hiện công việc bảo trì tòa nhà. Trong đó, có 2 người đảm nhận vị trí giám đốc và một cố vấn kỹ thuật.

Trong quá trình điều tra cảnh sát tìm thấy màng phim và lưới bảo vệ bên ngoài tòa nhà dường như không chống cháy. Cảnh sát cũng tìm thấy xốp trên tòa nhà nhưng không bắt lửa.

"Chúng tôi có lý do để tin những người trong công ty phụ trách bảo trì toà nhà vô cùng tắc trách, dẫn đến tai nạn này và khiến đám cháy lan rộng không kiểm soát được, gây ra thương vong lớn", bà Eileen Chung nhấn mạnh.

Cư dân bị thương được đưa lên xe cứu thương. (Ảnh: Reuters)

Đây là vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất ở Hong Kong kể từ vụ hoả hoạn khiến 41 người thiệt mạng trong tòa nhà thương mại ở trung tâm Cửu Long vào tháng 11/1996.

Theo các công ty bất động sản Hong Kong, tổ hợp Wang Fuk Court có khoảng 2.000 căn hộ, là nơi sinh sống của khoảng 4.600 người. Dữ liệu điều tra dân số cho thấy có hơn 1/3 cư dân ở độ tuổi từ 65 trở lên sinh sống ở đây.

Khi ngọn lửa bùng cháy, chính quyền lập tức kêu gọi cư dân mắc kẹt trong các tòa nhà ở lại bên trong và chờ giải cứu. Theo Reuters, ứng dụng theo dõi cư dân mất tích tại Tòa án Wang Fuk Court hiển thị hàng loạt báo cáo về người mất tích, chúng được gửi qua tài liệu Google liên kết về từng tòa tháp và phòng riêng lẻ.

Bao gồm mô tả như "Mẹ chồng ngoài 70 tuổi, mất tích" hoặc "một trai một gái" hoặc "một phụ nữ trung niên, yếu ớt" hoặc "Rootop: nam giới 33 tuổi". Trong đó, có mô tả đơn giản nói rằng: "Tầng 27, phòng 1: Anh ấy đã chết".

Vẫn còn hàng trăm người mắc kẹt trong tổ hợp Wang Fuk Court. (Ảnh: Reuters)

Ông Tang, cư dân sống tại tổ hợp Wang Fuk Court cho biết trước đây ông từng chứng kiến ​​cảnh người dân và công nhân xây dựng vứt tàn thuốc khắp nơi sau khi hút thuốc trong tòa nhà. Lưới giàn giáo xung quanh tòa nhà cũng bị gió thổi bay trong trận bão xảy ra vài tháng trước, dù chúng được thay thế sau đó nhưng ông Tang và một số cư dân khác vẫn lo ngại về sự an toàn.

Josefina Molina (52 tuổi) sống tại tòa nhà đối diện với tổ hợp Wang Fuk Court đang bốc cháy nhớ lại những gì bà chứng kiến ​​ngày hôm qua: “Tôi phát hiện đám cháy xảy ra vào khoảng 15h khi đang phơi quần áo, sau đó nhiều người bắt đầu tụ tập, bao gồm cả cảnh sát và lính cứu hỏa. Tôi được yêu cầu rời khỏi tòa nhà và ngủ qua đêm bên ngoài vì khói có thể ảnh hưởng đến chúng tôi”.

Sáng 27/11, Phó giám đốc Sở Cứu hỏa Hong Kong Derek Armstrong Chan phát biểu với phóng viên rằng lính cứu hỏa gặp khó khăn khi tiếp cận hiện trường, do nhiệt độ tại hiện trường quá cao. Dự kiến số người thương vong tiếp tục tăng lên khi vẫn còn nhiều người bị kẹt trong các tòa nhà chìm trong biển lửa.