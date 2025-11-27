Bão lửa thiêu rụi chung cư Hong Kong: 44 người chết, hơn 270 người mất tích

(VTC News) -

Ngọn lửa cháy rừng rực suốt hơn 8 tiếng.

Vụ hoả hoạn thảm khốc nhất Hong Kong trong 100 năm trở lại đây.

Vụ hỏa hoạn tại tổ hợp chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, Hong Kong, sáng 27/11 tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Các nhà chức trách xác nhận ít nhất 44 người thiệt mạng và hơn 270 cư dân vẫn đang mất liên lạc.

Người dân quấn chăn đứng theo dõi ngọn lửa bao trùm giàn giáo tre tại khu chung cư Wang Fuk Court sau khi một vụ hỏa hoạn lớn bùng phát ở Tai Po, Hong Kong, Trung Quốc, ngày 26/11/2025. (Ảnh: REUTERS/Tyrone Siu)

Phó giám đốc Sở Cứu hỏa Derek Armstrong Chan cho biết lực lượng cứu hoả đã làm việc xuyên đêm nhưng gặp khó khăn khi tiếp cận các tầng trên của 2 tòa nhà do nhiệt độ bên trong khu vực cháy vẫn ở mức rất cao.

Hiện ngọn lửa ở 4 trong 8 tòa nhà đã được khống chế, ông Chan cho biết.

Cảnh sát thông báo bắt giữ 3 người, gồm hai giám đốc và một tư vấn kỹ thuật của công ty bảo trì đang thi công tại khu nhà, với cáo buộc ngộ sát do cẩu thả nghiêm trọng.

Bà Eileen Chung, Giám sát trưởng Cảnh sát Hong Kong, nói rằng đơn vị này có dấu hiệu cẩu thả nghiêm trọng trong quá trình làm việc.

“Chúng tôi có cơ sở để tin rằng những người phụ trách công ty đã cực kỳ tắc trách, dẫn đến vụ tai nạn này và khiến đám cháy lan rộng ngoài tầm kiểm soát, gây thiệt hại lớn về người”, bà Chung khẳng định.

Ít nhất 44 người chết, gần 300 người mất tích trong vụ hỏa hoạn. (Ảnh: Reuters)

Điều tra ban đầu cho thấy hệ thống lưới bảo vệ và vật liệu bọc ngoài công trình “không có khả năng chống cháy”, cùng với lớp giàn giáo tre và lưới xanh dễ bén lửa khiến ngọn lửa lan nhanh.

Ông John Lee, Trưởng đặc khu Hong Kong, cho biết tại họp báo rằng đơn vị rà soát độc lập của Cơ quan Xây dựng sẽ điều tra liệu tường ngoài của tòa nhà có đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy hay không.

Vụ việc làm dấy lên tranh cãi về việc Hong Kong vẫn tiếp tục sử dụng giàn giáo tre, dù loại vật liệu này dễ bùng cháy.

Hơn 900 người đã được sơ tán tới nơi tạm trú. Danh sách những người mất liên lạc đang được cập nhật thông qua một ứng dụng do cư dân lập, với phần lớn trường hợp đến từ các tầng cao của 2 toà nhà E và F.

Trong số các nạn nhân, chính quyền Hong Kong xác nhận có lính cứu hỏa Ho Wai-ho, 37 tuổi, thiệt mạng khi làm nhiệm vụ.

Cục trưởng Cứu hỏa Andy Yeung cho biết “vô cùng thương tiếc” trước sự ra đi của đồng đội. Ông gọi Ho là “một người đồng nghiệp tận tụy”, nhấn mạnh: “Anh Ho đã chiến đấu dũng cảm. Tôi vô cùng đau buồn trước mất mát của người lính can trường và tận tâm này”.

Trang web và các tài khoản mạng xã hội của lực lượng cứu hỏa đã chuyển sang tông đen–trắng để tưởng niệm.

Theo Reuters, với 44 người thiệt mạng, đây là thảm hoạn tồi tệ nhất kể từ năm 1962, khi một vụ cháy tại khu Sham Shui Po cũng cướp đi 44 sinh mạng. Thảm họa cháy tồi tệ nhất trong lịch sử Hong Kong là vụ cháy sân đua Happy Valley năm 1918, làm hơn 600 người chết.