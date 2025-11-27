Việt Nam gửi điện thăm hỏi Hong Kong sau thảm kịch cháy chung cư

(VTC News) -

Vụ cháy kinh hoàng tại tổ hợp chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục ghi nhận nhiều thiệt hại nghiêm trọng.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực giải cứu những người bị thương trong vụ thảm hoạ hoả hoạn. (Ảnh: Reuters)

Ngày 27/11, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung gửi điện thăm hỏi tới Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong Lý Gia Siêu, chia sẻ mất mát với chính quyền và người dân sở tại.

Cùng ngày, trả lời Báo Điện tử VTC News tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng địa phương để xác minh khả năng có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng, đồng thời liên hệ với các đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại Hong Kong nhằm nắm thông tin và chuẩn bị phương án bảo hộ công dân nếu phát hiện công dân Việt Nam.

"Theo thông tin chúng tôi nhận được từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc), cho đến giờ phút này, hiện chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào", bà Phạm Thu Hằng thông tin.

Theo hãng tin CNA, tính đến chiều 27/11, số người thiệt mạng trong vụ cháy đã tăng lên ít nhất 55 người, khiến đây trở thành thảm họa hỏa hoạn nghiêm trọng nhất tại Hong Kong trong nhiều thập kỷ. Ngoài ra, 72 người bị thương đã được đưa đến các cơ sở y tế, bao gồm 8 lính cứu hỏa; tất cả đều trong tình trạng ổn định.

Các nhà chức trách cho biết 4 trong tổng cộng 7 tòa nhà bị cháy đã được dập tắt hoàn toàn, 3 tòa còn lại đã "nằm trong tầm kiểm soát".

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa bao trùm giàn giáo tre xung quanh nhiều tòa nhà tại khu chung cư Wang Fuk Court ở Tai Po, Hong Kong, Trung Quốc, ngày 26/11. (Ảnh: REUTERS/Tyrone Siu)

Khu tổ hợp Wang Fuk Court được xây dựng từ năm 1983 với gần 2.000 căn hộ và hơn 4.600 cư dân, trong đó gần 40% là người trên 65 tuổi.

Tối 27/11, Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong Lý Gia Siêu thông báo thành lập quỹ hỗ trợ trị giá 300 triệu HKD (gần 38,5 triệu USD) dành cho cư dân của Wang Fuk Court. Mỗi gia đình cũng sẽ nhận 10.000 HKD (1.285 USD) tiền hỗ trợ khẩn cấp ngay trong đêm.

Chính quyền đồng thời cho biết sẽ bố trí 1.000 giường tại ký túc xá thanh niên hoặc khách sạn để người dân tạm trú trong thời gian tối đa 2 tuần, trong bối cảnh hàng trăm người phải di dời và trú ẩn tại các trung tâm cộng đồng.

Trước lo ngại về an toàn giàn giáo, Chính quyền Hong Kong đang xem xét kế hoạch thay thế dần giàn giáo tre bằng giàn kim loại để giảm nguy cơ cháy nổ trong tương lai.