Hình ảnh tang thương vụ cháy ở Hong Kong khiến ít nhất 13 người thiệt mạng

Giám đốc Sở Cứu hỏa Andy Yeung thông tin với phóng viên rằng trong số những người thiệt mạng có một lính cứu hỏa và một người khác đang được điều trị do kiệt sức vì nóng. Lực lượng cứu hộ cũng nhận được nhiều báo cáo về những người bị mắc kẹt trong tòa nhà, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. (Ảnh: Reuters)