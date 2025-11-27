Bão lửa kinh hoàng suốt 10 tiếng nuốt trọn khu chung cư ở Hong Kong

Cháy chung cư ở Hong Kong là thảm kịch kinh hoàng bậc nhất thế giới trong tháng 11/2025.
Vụ cháy tại tổ hợp Wang Fuk Court khiến 44 người thiệt mạng và hơn 270 cư dân mất tích, trở thành vụ hoả hoạn nghiêm trọng nhất Hong Kong trong hơn 60 năm.
Bão lửa nuốt trọn các toà chung cư.
Hàng trăm người còn bị mắc kẹt trong cơn bão lửa.
1 lính cứu hoả đã hi sinh khi làm nhiệm vụ. Phải mất hơn 10 tiếng đồng hồ, ngọn lửa mới cơ bản được khống chế.
Lực lượng cứu hoả đã làm việc xuyên đêm nhưng gặp khó khăn khi tiếp cận các tầng trên của 2 tòa nhà do nhiệt độ bên trong khu vực cháy vẫn ở mức rất cao.
Khu chung cư đang được cải tạo vào thời điểm đám cháy bùng phát.
Các giàn giáo bằng tre được coi là một phần nguyên nhân gây ra vụ hoả hoạn kinh hoàng này.
Khu chung cư Wang Fuk Court có khoảng 2.000 căn hộ. Ít nhất 44 người thiệt mạng và hơn 270 cư dân vẫn đang mất liên lạc. (Ảnh: Reuters)
Hơn 900 người đã được sơ tán tới nơi tạm trú. (Ảnh: Reuters)
Với 44 người thiệt mạng, đây là vụ cháy nghiêm trọng nhất tại Hong Kong kể từ năm 1962. (Ảnh: Reuters)
Lực lượng cứu hỏa cho biết nhiệt độ cao gây khó khăn cho các đơn vị tiếp cận những tầng trên. (Ảnh: Reuters)
Sở cứu hoả cảnh báo công tác chữa cháy có thể kéo dài. (Ảnh: Reuters)
