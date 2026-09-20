Ai sẽ thay thế Warren Buffett cầm lái đế chế nghìn tỷ USD?

(VTC News) -

Howard Buffett, người con trai 71 tuổi của Warren Buffett, từng là nông dân canh tác hàng nghìn mẫu đất, đeo phù hiệu cảnh sát trưởng, là phóng viên chụp ảnh tại các vùng chiến sự và những khu vực có động vật hoang dã nguy cấp ở hơn 100 quốc gia.

Ông điều hành một quỹ đã cam kết quyên góp hơn 1 tỷ USD cho các khu vực chịu ảnh hưởng bởi xung đột như Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo, từng được chính phủ Mexico, Colombia và Rwanda trao những huân chương cấp nhà nước cao nhất dành cho công dân nước ngoài, nhờ những hoạt động của quỹ tại các quốc gia này.

Giờ đây, ông sẽ đứng đầu một tập đoàn trị giá hàng nghìn tỷ USD.

Howard Buffett. (Ảnh: Reuters)

Howard Buffett là ai?

Howard là thành viên hội đồng quản trị Berkshire từ năm 1993. Khác với cha, sự nghiệp của ông chủ yếu nằm ngoài lĩnh vực tài chính: ông điều hành các trang trại ở Mỹ và Nam Phi, đồng thời ủng hộ nông nghiệp bảo tồn.

Howard từng giữ chức ủy viên hạt Douglas, Nebraska, và Cảnh sát trưởng hạt Macon, Illinois. Ông cũng là nhiếp ảnh gia, ghi lại các vùng xung đột, trong đó có tiền tuyến Ukraine, cùng động vật hoang dã tại khoảng 130 quốc gia. Các hoạt động này gắn với công việc của quỹ về an ninh lương thực, bảo tồn và nhân đạo.

Khi Howard đảm nhiệm vị trí Chủ tịch thay cha mình, ông sẽ tập trung bảo vệ văn hóa và các giá trị của tập đoàn. Trong khi đó, Greg Abel là CEO sẽ tiếp tục điều hành Berkshire. Warren Buffett viết: “Greg điều hành công ty; Howard sẽ bảo vệ văn hóa và các giá trị của công ty - cả hai đều đáng giá hơn bất cứ thứ gì trên bảng cân đối kế toán của chúng ta”.

Ông nói thêm: “Hãy coi Howard như hợp đồng bảo hiểm mà các cổ đông sở hữu và hy vọng rằng sẽ không bao giờ phải yêu cầu chi trả”.

Chuyện gì xảy ra tiếp theo?

Như vậy, Howard không được kỳ vọng can thiệp vào phân bổ vốn hay các thương vụ mua lại, mà đóng vai trò bảo vệ chiến lược đầu tư dài hạn và quyền tự chủ của các doanh nghiệp thuộc Berkshire.

Ngoài ra, Howard cùng hai người em Susie và Peter sẽ phân phối phần lớn tài sản còn lại của Warren Buffett, hiện được Bloomberg định giá 145 tỷ USD. Các quỹ của ba người hiện phân phối khoảng 500 triệu USD mỗi năm.

Nói về hoạt động từ thiện, Howard nhấn mạnh rằng tiền bạc không thể giải quyết nghèo đói nếu pháp quyền đã suy yếu: “Có rất nhiều thứ mà bạn có thể tài trợ nhưng rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả”, ông nói. “Nếu bạn không giải quyết vấn đề thực sự là pháp quyền, thì bạn đơn giản là không thể thành công”.