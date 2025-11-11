Thư chia tay đầy xúc động của Warren Buffett: Biết ơn vì quá may mắn

(VTC News) -

Trong lá thư mang đậm dấu ấn cá nhân, ông thông báo sẽ ngừng viết thư thường niên gửi cổ đông và không còn tham dự các cuộc họp thường niên của tập đoàn.

Buffett cho biết dù nay đã “đi chậm và đọc chậm hơn”, ông vẫn đến văn phòng năm ngày mỗi tuần, tận hưởng công việc và những cuộc thảo luận với đội ngũ thân cận. Ông thừa nhận rằng do quy mô khổng lồ của Berkshire và mức giá thị trường hiện tại, cơ hội đầu tư tốt “rất hiếm, nhưng không phải là không có”.

Trong thư, Buffett dành nhiều dòng cảm xúc cho người bạn tri kỷ Charlie Munger, gọi ông là “người thầy và người anh lớn bảo vệ tôi suốt đời”. Cả hai “có những khác biệt, nhưng chưa từng cãi nhau”.

Warren Buffett.

Buffett cũng gửi gắm lời nhắn đến ba người con – Howard, Peter và Susan – rằng họ không cần hoàn hảo hay sợ sai lầm, vì “thất bại là một phần của cuộc sống”. Ông đang tăng tốc chuyển giao tài sản để các quỹ từ thiện do con ông điều hành có thể chủ động quản lý trước khi ủy thác cho người kế nhiệm.

Trong phần đáng chú ý nhất, Buffett công bố quyên tặng hơn 1,3 tỷ USD dưới dạng cổ phiếu Berkshire Hathaway cho bốn quỹ gia đình – bao gồm Quỹ Susan Thompson Buffett (mang tên người vợ quá cố) và các quỹ của ba người con. Ông khẳng định: “Nếu các con tôi chỉ cần làm tốt ở mức vừa phải, mẹ chúng và tôi sẽ mãn nguyện".

Buffett cũng nhắc lại quyết định năm ngoái rằng Quỹ Gates Foundation sẽ không còn nhận tài trợ sau khi ông qua đời; thay vào đó, một quỹ từ thiện mới do các con ông điều hành sẽ được thành lập.

Ông dành lời ca ngợi Greg Abel, người kế nhiệm vai trò CEO: “Greg hiểu công ty còn sâu sắc hơn tôi, và không ai tôi tin tưởng hơn để quản lý tiền của nhà đầu tư”. Toàn bộ hội đồng quản trị và gia đình Buffett đều ủng hộ Abel.

Trong đoạn kết, Buffett nhìn lại cuộc đời với lòng biết ơn sâu sắc:“Tôi sinh năm 1930, khỏe mạnh, đủ thông minh, là một người đàn ông da trắng sinh ra ở nước Mỹ. Thật tuyệt vời! Cảm ơn, Nữ thần May mắn”. Nhà đầu tư huyền thoại cũng nhắc lại triết lý sống quen thuộc: “Đừng chìm trong sai lầm. Hãy sống sao cho bản cáo phó của bạn viết đúng như điều bạn mong muốn".

Dù sắp nghỉ hưu, Buffett vẫn sẽ gửi thư cảm tạ nhân dịp Lễ Tạ Ơn hằng năm – truyền thống thể hiện lòng biết ơn, khiêm nhường và tinh thần cống hiến mà ông luôn gìn giữ.

Với Warren Buffett, hành trình khởi nghiệp, đầu tư và sẻ chia đã khép lại bằng chính điều ông từng nói: “Thành công không chỉ là kiếm tiền – mà là sống một cuộc đời đáng được kể lại”.