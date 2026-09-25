AEON Ekiden 2026: Dấu ấn 5 năm gắn kết và lan tỏa giá trị đến 3 miền

(VTC News) -

Khởi động từ năm 2022, AEON Ekiden được AEON Việt Nam lựa chọn là hoạt động cộng đồng kết hợp giữa thể thao và giao lưu văn hóa Việt - Nhật. Năm 2026, hành trình tiếp tục trải dài ba miền với chặng đầu tiên tại Hải Phòng ngày 21/6, chặng thứ hai tại Huế ngày 19/7 và chặng cuối tại Tây Ninh ngày 20/9, đánh dấu lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại địa phương này.

AEON Ekiden 2026 - Cung đường tiếp sức, cả nhà cùng vui.

Giải chạy năm nay được chia thành hai bảng đấu: Bảng A dành cho gia đình có ít nhất một thành viên là trẻ em từ 5-12 tuổi và Bảng B dành cho đội nhóm có các thành viên từ 13 tuổi trở lên. Qua các mùa tổ chức, AEON ghi nhận sự tham gia ngày càng đông đảo của trẻ em cùng tỷ lệ gắn kết cao khi nhiều người tham dự quay trở lại, góp phần đưa AEON Ekiden trở thành sự kiện gia đình thường niên.

Từ năm 2022 đến 2025, chuỗi sự kiện AEON Ekiden và AEON Cosplay Festival đã thu hút gần 22.000 lượt người tham dự, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ và lan tỏa tinh thần gắn kết giữa các thành viên gia đình, bạn bè.

Cuộc thi AEON Cosplay Festival tại sự kiện AEON Ekiden 2026.

Bên cạnh giải chạy tiếp sức, Ngày hội văn hóa Việt - Nhật mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho các gia đình và nhóm bạn trẻ thông qua những trò chơi dân gian như gắp đũa, ném vòng. Buổi chiều, AEON Cosplay Festival tiếp tục khuấy động không khí với các phần thi Tài năng và Catwalk, khuyến khích sự sáng tạo và lan tỏa những giá trị tích cực.

Phát biểu trong chặng cuối AEON Ekiden 2026 tại Tây Ninh, cũng là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại địa phương này, ông Takeuchi Takashi, Phó Tổng giám đốc Khối Tài chính AEON Việt Nam, nhấn mạnh: “Thông qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn thúc đẩy lối sống lành mạnh và tôn vinh tình hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam”.

Ông Takeuchi Takashi, Phó Tổng giám đốc Khối Tài chính AEON Việt Nam, phát biểu trong chặng cuối của AEON Ekiden 2026 tại Tây Ninh.

AEON Việt Nam luôn nỗ lực tạo ra giá trị cho cộng đồng địa phương, thông qua cam kết lâu dài về phát triển bền vững trên ba trụ cột: Môi trường - Kinh tế - Xã hội.

Trong đó, AEON Ekiden thuộc trụ cột Bền vững về Xã hội, với mục tiêu phát triển sức khỏe thể chất và tinh thần (Well-being) cho cộng đồng. Sự kiện cũng thể hiện cam kết cùng tăng trưởng song hành với sự phát triển của địa phương, khơi dậy ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng và hướng tới một tương lai phát triển bền vững.

Trong tầm nhìn dài hạn, AEON xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục góp phần thắt chặt cầu nối giữa hai quốc gia thông qua đa dạng hoạt động, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình phát triển bền vững.