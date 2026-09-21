8 tháng, kiểm toán Nhà nước chuyển 13 vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra

(VTC News) -

Số liệu trên được Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nêu khi trình bày báo cáo công tác năm 2026, dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán Nhà nước tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 21/9.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa. (Ảnh: Media Quốc hội)

Về kết quả hoạt động kiểm toán, ông Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, đến ngày 30/8, qua các cuộc kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện kịp thời và kiến nghị chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm, khuyết điểm, hạn chế, yếu kém của các đơn vị kiểm toán.

“Trong 8 tháng đầu năm 2026, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý về mặt tài chính là hơn 80 nghìn tỷ đồng và 47 triệu USD (gần gấp đôi so với năm 2025). Kết quả thực hiện xử lý tài chính là điểm sáng trong 8 tháng đầu năm. Chúng tôi đã thực hiện xử lý kiến nghị tài chính hoàn thành 73% với tài sản VND, cùng kỳ năm ngoái chỉ là 58%. Với tài sản bằng ngoại tệ, USD là gần 85%”, Tổng Kiểm toán Nhà nước nói.

Cũng trong kỳ báo cáo, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung không phù hợp với quy định của Nhà nước và thực tiễn.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định đây là nội dung rất quan trọng. Kiểm toán Nhà nước đã đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong ngành cũng như thông qua các hoạt động kiểm toán.

Trong 8 tháng năm 2026, Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp 193 báo cáo kiểm toán và tài liệu có liên quan cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát.

“Đặc biệt đến hôm nay, Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp thông tin, chuyển hồ sơ 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, làm rõ”, ông Nguyễn Hữu Nghĩa thông tin.

Tập trung kiểm toán các dự án trọng điểm quốc gia

Về phương hướng năm 2027, Kiểm toán Nhà nước xác định tập trung kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách đối với 100% các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương; tăng cường kiểm toán chuyên đề, hoạt động, môi trường, công nghệ thông tin.

Tăng cường kiểm toán các nội dung dư luận xã hội quan tâm, đại biểu Quốc hội nêu ý kiến qua các kỳ họp. Kiểm toán các chương trình, chính sách lớn, nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, dự án trọng điểm quốc gia, các lĩnh vực dư luận quan tâm và tiềm ẩn rủi ro lãng phí, tiêu cực.

“Kiểm toán Nhà nước cũng tăng cường kiểm toán các dự án trọng điểm quốc gia, tập trung vào các đối tượng, lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, khuyết điểm, bất cập, vướng mắc, rào cản”, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh.

Dự kiến năm 2027, Kiểm toán Nhà nước thực hiện 139 nhiệm vụ kiểm toán dựa trên 8 nguyên tắc định hướng. Tỷ lệ kiểm toán chuyên đề, hoạt động, môi trường, công nghệ thông tin đạt 39% (vượt sớm mục tiêu 35 - 40% đến năm 2030 theo Chiến lược phát triển ngành).

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cũng nêu rõ 6 lĩnh vực tập trung kiểm toán năm 2027.

Một là quản lý, sử dụng tài sản, tài chính công và ngân sách nhà nước: Kiểm toán tại 9 bộ, cơ quan trung ương; kiểm toán quyết toán 34/34 cơ quan trung ương, 34 địa phương (trong đó kiểm toán đồng thời ngân sách địa phương và quyết toán năm 2026 tại 26 địa phương).

Hai là kiểm toán chuyên đề: dự kiến thực hiện 24 chuyên đề quy mô lớn, phạm vi rộng, dư luận quan tâm.

Ba là hoạt động, môi trường và công nghệ thông tin: dự kiến thực hiện 7 chủ đề liên quan đến bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, công nghệ thông tin.

Bốn là đầu tư xây dựng: dự kiến triển khai 31 cuộc kiểm toán dự án đầu tư công.

Năm là doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng: Kiểm toán Ngân hàng nhà nước, 9 tập đoàn/tổng công ty và 5 tổ chức tài chính, ngân hàng.

Sáu là quốc phòng, an ninh và khối cơ quan Đảng: dự kiến triển khai 14 cuộc.