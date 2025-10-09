Lâm Đồng quyên góp gần 28 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão lũ

(VTC News) -

Chiều 9/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 tiến hành phiên trù bị.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã thông qua quy chế làm việc, chương trình Đại hội, bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, chuẩn bị cho phiên khai mạc chính thức vào sáng 10/10.

Với sự thống nhất cao, đại biểu dự Đại hội đã bầu ra các cơ quan điều hành, giúp việc của Đại hội: Đoàn Chủ tịch Đại hội (15 thành viên), Đoàn Thư ký Đại hội (3 thành viên), Ban Thẩm tra tư cách đại biểu (05 thành viên); thông qua Chương trình, Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội; chia 08 tổ thảo luận, hướng dẫn sinh hoạt của các đại biểu và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

Ngay tại phiên trù bị, hưởng ứng phát động ủng hộ, giúp đỡ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra, đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của Đảng bộ và nhân dân 124 xã, phường, đặc khu và 04 đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tại Hội trường với tổng số tiền là: 27.883.899.784 đồng (Số tiền ủng hộ qua tài khoản của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục được cập nhật trong các ngày diễn ra Đại hội và được thông tin cụ thể tại phiên Bế mạc Đại hội).

Các Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã hưởng ứng mạnh mẽ, chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10,11.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết toàn bộ nguồn kinh phí ủng hộ sẽ được chuyển ngay trong ngày 10/10 về Ban Cứu trợ Trung ương để hỗ trợ các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất của bão, trong đó ưu tiên các địa phương bị thiệt hại nghiêm trọng về người và cơ sở hạ tầng.

Đối với các nguồn ủng hộ khác từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, MTTQ tỉnh tiếp nhận qua tài khoản cứu trợ hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan, cam kết công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích.

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 chiều 9/10.

Theo kế hoạch, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục phát động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ, đồng thời cử đoàn công tác trực tiếp đến các tỉnh chịu thiệt hại nặng để trao quà hỗ trợ, đảm bảo kịp thời và đúng đối tượng.

Theo Chương trình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ chính thức khai mạc vào 07h30 sáng 10/10/2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có sự tham dự của 498 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 119.396 đảng viên của Đảng bộ (92 đại biểu đương nhiên và 406 đại biểu được chỉ định từ 128 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Chủ đề Đại hội nhấn mạnh việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và tiềm năng sáng tạo để phát triển nhanh, bền vững, đưa Lâm Đồng trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực.