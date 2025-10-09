Ba ngày sau trận lũ lịch sử, phố xá tan hoang, nhiều nơi ở Thái Nguyên vẫn ngập

Ba ngày sau trận mưa lũ lịch sử, trưa 9/10, nhiều khu vực trung tâm Thái Nguyên vẫn chưa thể trở lại nhịp sống bình thường. Dù nước lũ đã rút dần, một số phường và tuyến phố vẫn còn ngập sâu, bùn đất phủ dày, rác thải và đồ đạc trôi nổi khắp nơi.
Tại các phường Gia Sàng, Phan Đình Phùng, Quan Triều, khu vực cầu Gia Bảy, cầu Bến Oánh, cầu Huống hay quanh đảo tròn trung tâm Thái Nguyên, nhiều đoạn đường vẫn bị nước bao phủ.
Một số ngôi nhà ở khu thấp trũng chưa thể dọn dẹp vì nước vẫn ngập đến đầu gối.
Ở khu vực trung tâm tỉnh, khu vực hầm chui Bắc – Nam, khu vực gần Đại học Sư phạm Thái Nguyên,... nước rút chậm, giao thông tê liệt.
Theo quan sát, nhiều nơi xe máy và ô tô nằm ngổn ngang giữa lớp bùn đặc quánh.
Từ trên cao nhìn xuống, Thái Nguyên hiện ra với hình ảnh những dãy phố loang lổ màu bùn, mái tôn xô lệch, rác thải nổi lềnh bềnh dọc các tuyến đường.
Người dân tranh thủ khi trời tạnh để dọn dẹp, thu gom đồ đạc còn sót lại.
“Nước mới rút được nửa ngày, trong nhà toàn bùn với rác, đồ điện tử hỏng gần hết”, ông Nguyễn Văn Tình, ở phường Phan Đình Phùng nói.
Khu vực phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên vẫn còn ngập nước trưa 9/10.
Khu dân cư dưới chân cầu Huống vẫn ngập sâu.
Khu vực ngã tư Gia Sàng ba ngày sau trận lũ lịch sử.
Nhiều hộ dân ở Thái Nguyên vẫn bị ngập nước trưa 9/10.
Theo dự báo, tình trạng ngập úng tại Thái Nguyên có thể còn kéo dài vài ngày tới.
Chính quyền tỉnh khuyến cáo người dân không chủ quan, tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, đảm bảo an toàn khi di chuyển và vệ sinh môi trường sau khi nước rút.
Bình luận