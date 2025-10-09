Tin nóng

Ba ngày sau trận lũ lịch sử, phố xá tan hoang, nhiều nơi ở Thái Nguyên vẫn ngập

Thứ Năm, 09/10/2025 16:33:10 +07:00

(VTC News) - Ba ngày sau trận lũ lịch sử, nhiều khu vực ở Thái Nguyên vẫn ngập nước, phố xá tan hoang, bùn đất và rác thải phủ kín khiến cuộc sống người dân đảo lộn.

Ba ngày sau trận lũ lịch sử, phố xá tan hoang, nhiều nơi ở Thái Nguyên vẫn ngập - 1

Ba ngày sau trận mưa lũ lịch sử, trưa 9/10, nhiều khu vực trung tâm Thái Nguyên vẫn chưa thể trở lại nhịp sống bình thường. Dù nước lũ đã rút dần, một số phường và tuyến phố vẫn còn ngập sâu, bùn đất phủ dày, rác thải và đồ đạc trôi nổi khắp nơi.

Ba ngày sau trận lũ lịch sử, phố xá tan hoang, nhiều nơi ở Thái Nguyên vẫn ngập - 2

Tại các phường Gia Sàng, Phan Đình Phùng, Quan Triều, khu vực cầu Gia Bảy, cầu Bến Oánh, cầu Huống hay quanh đảo tròn trung tâm Thái Nguyên, nhiều đoạn đường vẫn bị nước bao phủ.

Ba ngày sau trận lũ lịch sử, phố xá tan hoang, nhiều nơi ở Thái Nguyên vẫn ngập - 3

Ba ngày sau trận lũ lịch sử, phố xá tan hoang, nhiều nơi ở Thái Nguyên vẫn ngập - 4
Ba ngày sau trận lũ lịch sử, phố xá tan hoang, nhiều nơi ở Thái Nguyên vẫn ngập - 5

Một số ngôi nhà ở khu thấp trũng chưa thể dọn dẹp vì nước vẫn ngập đến đầu gối.

Ba ngày sau trận lũ lịch sử, phố xá tan hoang, nhiều nơi ở Thái Nguyên vẫn ngập - 6

Ở khu vực trung tâm tỉnh, khu vực hầm chui Bắc – Nam, khu vực gần Đại học Sư phạm Thái Nguyên,... nước rút chậm, giao thông tê liệt.

Ba ngày sau trận lũ lịch sử, phố xá tan hoang, nhiều nơi ở Thái Nguyên vẫn ngập - 7

Theo quan sát, nhiều nơi xe máy và ô tô nằm ngổn ngang giữa lớp bùn đặc quánh.

Ba ngày sau trận lũ lịch sử, phố xá tan hoang, nhiều nơi ở Thái Nguyên vẫn ngập - 8
Ba ngày sau trận lũ lịch sử, phố xá tan hoang, nhiều nơi ở Thái Nguyên vẫn ngập - 9

Từ trên cao nhìn xuống, Thái Nguyên hiện ra với hình ảnh những dãy phố loang lổ màu bùn, mái tôn xô lệch, rác thải nổi lềnh bềnh dọc các tuyến đường.

Ba ngày sau trận lũ lịch sử, phố xá tan hoang, nhiều nơi ở Thái Nguyên vẫn ngập - 10

Người dân tranh thủ khi trời tạnh để dọn dẹp, thu gom đồ đạc còn sót lại.

Ba ngày sau trận lũ lịch sử, phố xá tan hoang, nhiều nơi ở Thái Nguyên vẫn ngập - 11

“Nước mới rút được nửa ngày, trong nhà toàn bùn với rác, đồ điện tử hỏng gần hết”, ông Nguyễn Văn Tình, ở phường Phan Đình Phùng nói.

Ba ngày sau trận lũ lịch sử, phố xá tan hoang, nhiều nơi ở Thái Nguyên vẫn ngập - 12

Khu vực phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên vẫn còn ngập nước trưa 9/10.

Ba ngày sau trận lũ lịch sử, phố xá tan hoang, nhiều nơi ở Thái Nguyên vẫn ngập - 13

Khu dân cư dưới chân cầu Huống vẫn ngập sâu.

Ba ngày sau trận lũ lịch sử, phố xá tan hoang, nhiều nơi ở Thái Nguyên vẫn ngập - 14

Khu vực ngã tư Gia Sàng ba ngày sau trận lũ lịch sử.

Ba ngày sau trận lũ lịch sử, phố xá tan hoang, nhiều nơi ở Thái Nguyên vẫn ngập - 15

Nhiều hộ dân ở Thái Nguyên vẫn bị ngập nước trưa 9/10.

Ba ngày sau trận lũ lịch sử, phố xá tan hoang, nhiều nơi ở Thái Nguyên vẫn ngập - 16

Theo dự báo, tình trạng ngập úng tại Thái Nguyên có thể còn kéo dài vài ngày tới.

Ba ngày sau trận lũ lịch sử, phố xá tan hoang, nhiều nơi ở Thái Nguyên vẫn ngập - 17

Chính quyền tỉnh khuyến cáo người dân không chủ quan, tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, đảm bảo an toàn khi di chuyển và vệ sinh môi trường sau khi nước rút.

Lê Duy Khắc - Hoàng Hà - Viên Minh
