6 loại thực phẩm đốt cháy mỡ giúp quá trình giảm cân hiệu quả

(VTC News) -

Nhiều người đang lầm tưởng rằng thực phẩm không giúp ích được gì trong quá trình giảm cân, nhưng thực tế, nhiều món ăn có thể giúp cho việc đốt cháy mỡ hiệu quả hơn.

Yến mạch

Yến mạch là một trong những thực phẩm lành mạnh hàng đầu giúp giảm cân. (Ảnh: Pinterest)

Yến mạch có nhiều chất xơ, lượng calo thấp và chỉ có 1,5 gam chất béo. Ngoài ra, nó còn chứa khoảng 2% lượng canxi, 6% chất sắt và các chất dinh dưỡng quan trọng khác như phốt pho, magie, đồng, selen, kali.

Để giảm cân bạn nên chọn yến mạch nguyên hạt, yến mạch cắt thép hay cám yến mạch vì nó rất giàu chất xơ.

Táo

Theo Woman, táo ít calo, giàu chất xơ hòa tan trong nước, nhờ đó giúp kiểm soát calo nạp vào, mang lại cảm giác no cũng như thúc đẩy nhu động ruột. Theo đó, bạn có thể ăn táo tươi cả vỏ có thể tạo cảm giác no lâu hơn và thúc đẩy tiêu hóa do táo chứa nhiều chất xơ hòa tan.

Dứa

Dứa không chỉ là loại trái cây nhiệt đới có ích trong việc giảm cân. (Ảnh: Pinterest)

Dứa không chỉ là một loại trái cây nhiệt đới thơm ngon mà còn có một số lợi ích trong việc giảm cân. Một lát dứa chỉ có 42 calo, trong đó chỉ có 4% là carbs. Dứa có hàm lượng nước cao, giúp cung cấp nước cho cơ thể và giữ cho cơ thể được hydrat hóa.

Dứa chứa chất xơ, đặc biệt là chất xơ tan trong nước, giúp cảm giác no lâu hơn sau khi ăn. Điều này có thể giúp kiểm soát cảm giác đói. Ngoài ra loại thực phẩm này còn chứa enzyme bromelain, đây là enzyme tự nhiên.

Bromelain giúp phân giải protein, làm giảm tác dụng của enzymes tiêu hóa protein, giúp cải thiện quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng từ thực phẩm.

Đậu lăng

Đậu lăng là loại hạt họ đậu, chúng được tiêu thụ cả vỏ hoặc không vỏ tùy theo mục đích sử dụng. Đậu lăng không chỉ là nguồn protein thực vật dồi dào mà còn cung cấp rất nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe.

Một chén đậu lăng nấu chín cung cấp khoảng 14g chất xơ, với một nửa là chất xơ hòa tan, có lợi hỗ cho tiêu hóa và giảm cholesterol.

Bạn có thể thêm đậu lăng vào các món salad, làm món cà ri đậu lăng, súp đậu lăng, hoặc có thể làm thịt viên chay.

Trà xanh

Trà xanh là một trong những loại trà đáng chú ý nhất để đốt cháy mỡ bụng. Theo một nghiên cứu năm 2022 được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Môi trường và Sức khỏe cộng đồng (Hoa Kỳ), những người tham gia tiêu thụ một lượng lớn trà xanh (từ 4 cốc trở lên mỗi ngày) có nguy cơ béo bụng thấp hơn 44% so với những người tham gia không uống trà xanh.

Trà xanh là một trong những loại trà đốt cháy mỡ bụng hữu hiệu. (Ảnh: Pinterest)

Theo Health, trà xanh chứa hoạt chất catechin giúp thúc đẩy gan chuyển hóa các chất béo thành năng lượng, tách các mô mỡ ra khỏi các tế bào, từ đó đẩy nhanh quá trình đào thải mỡ thừa.

Để hiệu quả giảm cân, bạn nên uống một tách trà xanh trước bữa tối.

Cá béo

Theo nghiên cứu từ Viện Dinh dưỡng, cá được xem là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng nhất hiện nay.

Cá chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, axit amin, khoáng chất, vitamin, omega-3 và nhiều nguyên tố vi lượng quan trọng khác. Axit béo omega-3 có trong cá béo thực sự có thể hỗ trợ giảm cân.

Ngoài ra, chất béo trong cá béo còn bảo vệ tim và não. Các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ, cá mòi và cá thu là nguồn cung cấp axit béo omega-3 dồi dào.