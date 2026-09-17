(VTC News) -

Việc mua nhà trả góp được nhiều gia đình lựa chọn vì người mua có thể vừa sử dụng căn nhà vừa thanh toán tiền mua nhà dần dần trong nhiều năm (trong mức thời gian quy định).

Tuy nhiên, nếu chỉ quan tâm đến số tiền trả trước hoặc khoản trả hàng tháng có thể khiến người mua đánh giá chưa đầy đủ nghĩa vụ tài chính trong nhiều năm.

Dưới đây là một số lưu ý trước khi quyết định mua nhà trả góp.

Chuẩn bị vốn tích lũy

Khi mua nhà trả góp, người mua không cần phải trả 100% giá trị căn nhà. Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính cho rằng, người mua nhà vẫn cần chuẩn bị sẵn một số vốn tích lũy, tối thiểu là 30% giá trị tài sản. Vốn tích lũy lý tưởng nhất là mức 50% giá trị căn nhà.

Xác định khả năng tài chính

Xác định khả năng tài chính là điều quan trọng khi mua nhà trả góp. (Ảnh minh họa)

Điều quan trọng khi mua nhà trả góp là xác định chính xác số tiền có thể dành cho việc trả nợ mỗi tháng. Người mua nên lập bảng thu - chi, tính cả những khoản sinh hoạt thiết yếu, học phí, bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe và các chi phí phát sinh.

Ngoài thu nhập hiện tại, cần xem xét mức độ ổn định của nguồn thu trong tương lai. Không nên vay sát với giới hạn tài chính chỉ vì ngân hàng có thể cấp hạn mức cao.

Nguyên tắc thường được sử dụng để quản lý rủi ro là duy trì tỷ lệ nghĩa vụ trả nợ ở mức phù hợp với thu nhập, đồng thời có khoản tiền dự phòng cho những trường hợp thu nhập giảm hoặc phát sinh chi phí đột xuất.

Tìm hiểu lãi suất và điều kiện vay

Lãi suất là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi mua nhà trả góp. Người mua không nên chỉ nhìn vào mức lãi suất ưu đãi trong những tháng đầu mà cần kiểm tra lãi suất áp dụng sau thời gian ưu đãi.

Cần đọc kỹ cách tính lãi, kỳ điều chỉnh lãi suất, biên độ cộng thêm và thời hạn vay. Cùng một khoản vay, thời hạn càng dài thì số tiền phải trả hàng tháng có thể thấp hơn nhưng tổng chi phí lãi vay thường cao hơn.

Bên cạnh đó, người mua cũng nên so sánh các ngân hàng về hạn mức cho vay, thời gian xét duyệt, tài sản bảo đảm, phí liên quan và chính sách trả nợ trước hạn.

Đọc kỹ hợp đồng mua bán và hợp đồng tín dụng

Trước khi ký, cần đọc toàn bộ hợp đồng mua bán nhà và hợp đồng tín dụng. Các nội dung cần đặc biệt chú ý gồm giá bán, tiến độ thanh toán, thời điểm bàn giao, điều kiện phạt vi phạm, trách nhiệm của các bên và phương án xử lý nếu giao dịch không thể thực hiện.

Đối với hợp đồng vay, cần kiểm tra lãi suất, thời hạn vay, lịch trả nợ, phí trả nợ trước hạn, phí phạt chậm thanh toán và các trường hợp ngân hàng có quyền thu hồi nợ theo thỏa thuận.

Kiểm tra pháp lý của căn nhà

Vay vốn không phải là căn cứ duy nhất để quyết định mua nhà trả góp. Người mua cần kiểm tra tình trạng pháp lý của bất động sản, chủ thể có quyền bán, giấy tờ về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở cũng như tình trạng thế chấp, tranh chấp nếu có.

Nếu mua nhà dự án, cần tìm hiểu pháp lý của dự án, chủ đầu tư, tiến độ xây dựng, điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh và các giấy tờ liên quan. Với nhà ở hình thành trong tương lai, người mua càng cần thận trọng với tiến độ thanh toán và cam kết bàn giao.