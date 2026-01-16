(VTC News) -

Gừng và mật ong hỗ trợ sức khỏe đường ruột thế nào?

Mật ong và gừng có những đặc tính giúp hỗ trợ sức khỏe đường ruột và tăng cường hệ miễn dịch. Nhiều người kết hợp gừng và mật ong với nước nóng để tạo thành một loại đồ uống giúp làm ấm cơ thể, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Ít ai biết cách ngâm mật ong gừng đúng để tốt cho sức khỏe (Ảnh: Getty Images)

Theo Verywellhealth gừng hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa bằng cách tăng cường hệ vi sinh đường ruột. Các hợp chất trong gừng như gingerol có thể giúp duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Ngoài ra, gừng giúp tăng nhu động, hỗ trợ làm giảm chứng khó tiêu, đầy hơi và các vấn đề tiêu hóa khác. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng các sản phẩm bổ sung từ gừng hiệu quả trong việc kiểm soát các rối loạn tiêu hóa, chẳng hạn như hội chứng ruột kích thích (IBS).

Mật ong có lợi cho hệ tiêu hóa và đường ruột nhờ chứa các enzyme tự nhiên giúp hỗ trợ quá trình phân giải thức ăn. Đồng thời, mật ong đóng vai trò như một chất prebiotic, nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Với đặc tính kháng khuẩn, mật ong giúp ức chế vi khuẩn gây hại, làm dịu và bảo vệ niêm mạc ruột bị tổn thương. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tối ưu, bạn cần sử dụng gừng ngâm mật ong đúng cách, đúng liều lượng, tránh lạm dụng.

Gừng và mật ong hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch

Gừng và mật ong đều giàu chất chống oxy hóa, tác dụng hỗ trợ hệ miễn dịch và giúp cơ thể chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn, virus gây bệnh. Đặc biệt vào mùa lạnh, việc uống gừng mật ong mỗi ngày không chỉ giúp làm ấm cơ thể mà còn tăng sức đề kháng, từ đó hạn chế nguy cơ mắc các bệnh cảm lạnh và phòng cảm cúm.

Ngoài các công dụng trên, loại hỗn hợp này còn giúp bạn dịu cổ họng, giảm ho, cải thiện quá trình trao đổi chất. Nhìn chung, gừng ngâm mật ong không chỉ là một thức uống quen thuộc, dễ sử dụng mà còn được xem là bài thuốc dân gian có giá trị, góp phần hỗ trợ và nâng cao sức khỏe.

Cách làm gừng ngâm mật ong

Dưới đây là cách làm gừng ngâm mật ong tại nhà bạn có thể tham khảo.

Nguyên liệu:

Gừng tươi (nên chọn gừng già, ruột vàng, thơm cay)

Mật ong nguyên chất

Hũ thủy tinh sạch, có nắp đậy kín

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế gừng

Gừng rửa sạch, để ráo nước. Có thể giữ nguyên vỏ (chỉ cần rửa kỹ) hoặc gọt vỏ tùy ý. Thái gừng thành lát mỏng, sợi nhỏ hoặc băm nhuyễn theo sở thích.

Bước 2: Chuẩn bị hũ ngâm

Cho gừng đã sơ chế vào hũ thủy tinh sạch. Có thể xếp gừng thành từng lớp để dễ thấm mật ong.

Bước 3: Thêm mật ong

Đổ mật ong nguyên chất vào hũ sao cho ngập hoàn toàn phần gừng. Nếu gừng nổi lên, dùng thìa khuấy nhẹ để mật ong phủ đều.

Bước 4: Đậy kín và ngâm

Đậy chặt nắp hũ, đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát hoặc bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Bước 5: Sử dụng

Sau khoảng 1 tuần, khi gừng co lại và bớt mùi hăng, gừng ngâm mật ong đã có thể dùng dần.

Nếu gừng ngâm mật ong có dấu hiệu bị hỏng, bạn không nên sử dụng, tránh gây hại cho sức khoẻ.