5 loại quả dễ tìm có thể hỗ trợ sức khỏe gan

Quả táo

Theo quan niệm y học cổ truyền Trung Quốc, táo có thể hỗ trợ bổ sung dịch cơ thể, góp phần cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ chức năng gan ở mức nhất định. Loại quả này cũng chứa chất xơ và vitamin, có thể có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Táo xanh thường được cho là có lợi cho răng và xương, đồng thời có thể góp phần hỗ trợ quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Ngoài ra, việc bổ sung táo hợp lý trong khẩu phần ăn có thể giúp đa dạng nguồn dinh dưỡng hằng ngày.

Quả vải

Vải cung cấp vitamin và khoáng chất, có thể hỗ trợ sức khỏe tổng thể khi sử dụng hợp lý

Theo ghi chép trong Bản Thảo Cương Mục – một tác phẩm y học cổ truyền Trung Quốc, vải được cho là có thể góp phần hỗ trợ chức năng gan và bổ sung năng lượng cho cơ thể. Loại quả này chứa vitamin, khoáng chất và một số hợp chất dinh dưỡng khác.

Tuy nhiên, vải có tính nóng theo quan niệm dân gian, vì vậy người dùng không nên tiêu thụ quá nhiều. Với những người dễ bị nóng trong, cần cân nhắc khi sử dụng. Có thể kết hợp với các thực phẩm thanh mát khác để cân bằng khẩu phần ăn.

Quả chuối

Chuối là loại trái cây giàu dinh dưỡng, cung cấp kali, vitamin A, vitamin C, chất xơ và nhiều hợp chất có lợi khác. Những thành phần này được cho là có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể, bao gồm hệ tiêu hóa và chức năng gan ở mức nhất định.

Chuối chín thường được sử dụng để hỗ trợ tiêu hóa và có thể giúp cải thiện tình trạng táo bón ở một số người. Ngược lại, chuối chưa chín chứa nhiều tinh bột khó tiêu hơn, vì vậy có thể gây đầy bụng hoặc làm tình trạng táo bón nặng hơn ở một số trường hợp.

Quả bơ

Bơ cung cấp chất béo lành mạnh và vitamin, có thể hỗ trợ cân bằng dinh dưỡng và sức khỏe gan

Một nghiên cứu năm 2015 xem xét vai trò của một số loại thực phẩm đối với người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Kết quả cho thấy quả bơ có thể liên quan đến việc giảm lipid máu (chất béo trong máu) và hỗ trợ hạn chế tổn thương gan ở mức nhất định. Tuy nhiên, cần thêm nghiên cứu để làm rõ hiệu quả này.

Để tận dụng giá trị dinh dưỡng của bơ, có thể bổ sung loại quả này vào các bữa ăn như bữa sáng hoặc bữa trưa. Việc kết hợp bơ với thực phẩm giàu chất xơ và protein được cho là có thể giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và góp phần duy trì chức năng gan ở mức nhất định.

Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào chế độ ăn tổng thể và cơ địa mỗi người.

Các loại trái cây trên chỉ mang tính chất hỗ trợ, không có tác dụng thay thế cho việc điều trị y khoa. Để bảo vệ sức khỏe gan, cần duy trì chế độ ăn uống cân bằng, hạn chế rượu bia và tham khảo ý kiến chuyên gia khi có vấn đề sức khỏe liên quan.